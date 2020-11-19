Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Marmaraereğlisi Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu'nda deprem konferansı düzenledi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Ercan, Marmaraereğlisi'nde depremin ne zaman gerçekleşebileceği ve alınacak önlemler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Marmaraereğlisi'nin önünde olacak deprem hem Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova hem de Kocaeli'nin depremidir. Nasıl onların depremi bizi etkilediyse bizim depremimiz de buraları etkileyecektir. Demek ki bu hazırlık sadece Tekirdağ'da değil bu saydığım illerin tamamında yapılmalıdır."

Belediye Başkanı Hikmet Ata ise Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu söyledi.

İzmir depremiyle çok acı tecrübeler yaşandığını anlatan Ata, şunları kaydetti:

"Öncelikle huzurlarınızda depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Yaşadığımız bölge de Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Marmara da riskli 3 fay hattından biri, ilçemizin 10-12 kilometre güneyinden geçmektedir ve kırıldığı takdirde en az 7 büyüklüğünde bir depreme sebebiyet vermesi, uzun bir zamandır öngörülen bir durumdur. Hepimiz için büyük bir tehdit oluşturan deprem, geçtiğimiz yıl 26 Eylül 2019 tarihinde 5.8 büyüklüğünde merkez üssü Marmara Denizi olarak kayıtlara geçmiş ve bizleri fazlasıyla korkutmuştur. Adalet binamız ve ilçe kaymakamlığımızın hasar aldığı bu deprem sonucunda birçok binamızı tahliye etmek durumunda kaldık. Yine yakın bir tarihte 24 Eylül 2020'de 4.2 şiddetinde İstanbul'da da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Bir yıl arayla hissedilir bir şekilde gerçekleşen bu depremler halkımızda büyük bir korku ve tedirginlik yaratmaktadır. Bu durum bizleri, küçük sarsıntıların büyük bir depremin habercisi olduğu düşüncesine itmektedir."

Ergene Belediyesi Velimeşe Gölet Projesi

Ergene Belediyesi tarafından Velimeşe Mahallesi'nde yapımına başlanan Velimeşe Gölet Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yaptığı açıklamada, Ergene Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projede temmuz ayında başlayan çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Bu güzel projemizi hayata geçirerek ilçemize kalıcı eserler bırakmaya devam edeceğiz. Bölgemiz tarım bölgesi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sanayi şehri. Fabrikalarda mesai yapan çalışanların, bölgemizde ve çevre ilçelerde ikamet edenlerin boş sürelerinde dinlenmeleri ve eğlenmelerine olanak sağlayacak, piknik yapma imkanı sunacak son derece modern ve nezih bir ortam olacak. Yeşil alanların piknik masalarının bulunduğu projede kafeterya ve iskeleler ile yürüyüş yolları da olacak." diye konuştu.

Marmaraereğlisi'nde yol yapım çalışmaları

MArmaraereğlisi'nde hava şartlarının iyi olduğu dönemlerde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, hava koşullarının elverdiği dönmelerde ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Ata, kendisinin de çalışmaları yakından takip ettiğini ifade ederek, "İlçemizde yol sorunumuzu günden güne azaltarak ortadan kaldırıyoruz. Kısa sürede bütün çalışmalar bitecek ve ilçemizde yol sorunumuz ortadan kalkacak. Hava şartları iyice bozulmadan uygulamalarımız tamamlanacak." dedi.