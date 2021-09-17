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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

17.09.2021 15:39
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, muhtarlarla bir araya geldi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir düğün salonunda gerçekleşen toplantıda yatırım projeleri görüşüldü.

Yüksel, burada yaptığı konuşmada, mahalle muhtarlarının hizmet halkasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Muhtarların fikirlerinin ilçe için önemli olduğunu belirten Yüksel, "Muhtarlarımızın mahallelerinde ki sorunlarını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkililerimiz ile hep birlikte dinledik ve en kısa sürede çözüme kavuşacaklarını belirttik. Mahallelerimize ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hasan Bayram da mahallelere yapılacak yatırım projelerini anlattı, muhtarların sorunlarını dinledi.

Çorlu'da, Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanacak

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlanacağını bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, etkinliklerin salgın tedbirleri çerçevesinde gerçekleşeceğini belirtti.

Avrupa Hareketlilik Haftası temasının, "Sürdürülebilir Hareketlilik ile Güvenli ve Sağlıklı Ol" olarak belirlendiğini aktaran Sarıkurt, "Etkinlikler 19 Eylül Pazar günü saat 11.00'de Atatürk Meydanı'ndan hareket edecek bisiklet turu ile başlayacak." ifadelerini kullandı.

Çorlu Belediye Bandosu'nun Cumhuriyet Parkı'nda 18.30'da konser vereceğini ve zumba etkinliği gerçekleştirileceğini aktaran Sarıkurt, "19.30'da ise Çorlu Belediye Futbol Kulübü tarafından gösteri maçı, penaltı şovu ve ayak tenisi sergilenecek. 20 Eylül Pazartesi günü 15.00-21.00 saatleri arasında bisiklet eğitimi ve ücretsiz bisiklet tamir istasyonu kurulacak. Etkinlikler Cumhuriyet Parkı'nda 22 Eylül akşamı saat 20.00'da tenis gösteri maçı ve 20.30'da da basketbol A takım gösteri maçı ile sona erecek." diye kaydetti.

Ergene'de cemevi ve aşevinin temeli atıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Ergene Sosyokültürel Tesis Cemevi ve Aşevi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sağlık Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki törende 7 yıllık özlemi hayata geçirdiklerini söyledi.

Büyükşehir belediyesi ile el ele hizmet vermeye devam edeceklerini aktaran Yüksel, "Bizler her zaman gelenekleri ile görenekleri ile yaşayan bir toplumuz. Anadolu'dan, Rumeli'den ve Balkanlar'dan geldik. Mozaik bir toplum olarak sevgi şehrini oluşturduk. Türkiye'nin en huzurlu şehrini oluşturduk. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaşıyoruz. Bugün de bizim için çok anlamlı, mutlu bir gün. Tesisimizin tüm ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'dan kısa kısa

Büyükşehir Belediyesi, Rasim Yüksel, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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