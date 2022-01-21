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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

21.01.2022 09:06
Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediyesi, Topağaç Mahallesi'nde sürdürdüğü muhtarlık binası çevre düzenleme ve park yapım çalışmalarını son aşamaya getirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi, Topağaç Mahallesi'nde sürdürdüğü muhtarlık binası çevre düzenleme ve park yapım çalışmalarını son aşamaya getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çevre düzenlemesi, çocuk parkı ve spor tesisi çalışmaları kısa sürede tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilecek.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Topağaç Mahalle Muhtarı Gülden Türkan ile son aşamaya gelen çalışmaları yerinde inceledi.

Yüksel, mahallede gerçekleştirilecek diğer yatırım ve hizmetler hakkında Türkan'a bilgi verdi, mahalle sakinlerinin ihtiyaçları konusunda istişarede bulundu.

Süleymanpaşa'da yarıyıl tatilinde etkinlikler düzenlenecek

Süleymanpaşa Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrenciler için bilim gösterisi, tiyatro ve atölyeler hazırladı.

24-25 Ocak'ta iki seans sahnelenecek çocuk tiyatrosu Gel Gör Gezegeni, 13.00 ve 15.00 saatlerinde çocuklarla buluşacak.

26 Ocak ve 2 Şubat'ta bilim gösterisi, 27 Ocak ve 3 Şubat'ta ise ünlü Alman masalı Bremen Mızıkacıları'ndan aynı isimle uyarlanan çocuk tiyatrosu izleyicilerin karşısında olacak.

28 Ocak ve 4 Şubat'ta bilim atölyeleri yapılacak.

31 Ocak'ta Kaplumbağa ve Tavşan, 1 Şubat'ta Vızvız Arı Bazi isimli çocuk oyunları 13.00 ve 15.00 saatlerinde sahnelenecek.

Biletler Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gişeden temin edilebilecek. Ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi'nden şahsen ya da 0 282 259 59 59 numaralı Çağrı Merkezi'nden kayıt yaptırılabilecek.

-Ergene Belediyesi kaldırım çalışmalarına devam ediyor

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin soğuk havaya rağmen çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin bazı mahallelerde yol onarımı, bazı bölgelerde de kaldırım çalışması yaptığını ifade eden Yüksel, "Daha önce sıkıştırılmış beton yol ya da asfalt kaplaması yapılan sokaklarda bu kez da kaldırım çalışmalarına başlandı. Ekiplerimiz tarafından Sağlık Mahallesi Edirne Caddesi 3. Aralık Sokak'ta kaldırım çalışmaları yapılıyor." dedi.

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Fen İşleri Müdürlüğü, Cüneyt Yüksel, Muhtarlık, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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