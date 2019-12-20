Teknolojinin global oyuncuları

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, bilgisayarların artık gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, "Teknolojik dönüşümde doğru yerde olabilmek adına daha güçlü, güvenli, hızlı, estetik ve yüksek performanslı cihazlara yönelmek gerekiyor." dedi.

MediaMarkt, Microsoft, Lenovo ve Intel, Türkiye'nin teknoloji toplumu olma hedefine katkı sunmak için yapılması gerekenlerin tartışıldığı panelde bir araya geldi.

MediaMarkt tarafından düzenlenen panelde, tüm teknoloji kullanıcıları için doğru işlemci, donanım ve yazılımın yanı sıra hız, güç, güvenlik, estetik ve yüksek performans özelliklerini bir arada sunan bilgisayarların önemine işaret edildi.

Moderatörlüğünü MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım'ın yürüttüğü panele, Microsoft Orta Doğu ve Afrika Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, Intel META Perakende Satış Direktörü Ali Rıza Küçük ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu katıldı.

Gökyıldırım, bilgisayarların artık gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurgulayarak, "Bilgisayar artık hem bir zorunluluk hem de eğlence ve keyif aracı. Teknolojik dönüşümde doğru yerde olabilmek adına daha güçlü, güvenli, hızlı, estetik ve yüksek performanslı cihazlara yönelmek gerekiyor. Biz de bugün her biri kendi alanında uzman olan iş ortaklarımızla bunun yöntemlerini konuştuk." dedi.

Intel META Perakende Satış Direktörü Ali Rıza Küçük de 2020'de birçok alanda yeniliklerle tüketicilerin karşısında olacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizin 2023 hedefleri arasında bulunan dijital dönüşüm ve teknolojik ilerleme adına, kodlama, programlama, verinin işlenmesi ve analiz edilmesi, 3 boyutlu tasarım, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi alanlarda üretici olabilmek, geleceği şekillendirmek adına çok önemli. Bilgisayarlar, bu alanda üretim yapabilmek için yegane araç. Intel olarak Türkiye'de, kodlama çalışmalarına desteği sürdüreceğiz ve esport alanında gelişmeye devam edeceğiz."

"Tüketen değil, üreten tarafta yer almalıyız"



Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ise marka olarak özellikle kullanıcının tüketen değil, üreten tarafta olması için yatırımlar yapılması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

Bu doğrultuda özellikle çocukların teknolojiyi öğrenmesi için çalışmalar yaptıklarından bahseden Hantaloğlu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Diyarbakır ve İzmir'de "Tasarım ve Beceri Atölyesi" adı verilen teknoloji sınıfları açtıklarını söyledi.

Hantaloğlu, 2020'de bu sınıfları artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Gençlere son teknolojiyi sunduğumuz oyun alanları yaratmayı da sürdürüyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü iş birliğiyle Vodafone Park'ta açtığımız 'Lenovo Game On' oyun alanında en son teknolojileri sunuyoruz. Oyun pazarı tüm dünyada hızla büyürken, ülkemizde oyun geliştiricilerin desteklenmesi yönündeki yatırımlar tüketen tarafta değil üreten tarafta olmamıza büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

"Yazılım ihracatımızın toplam ihracata oranı çok az"

Microsoft Orta Doğu ve Afrika Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, Microsoft olarak, teknolojinin tüm alanlarda güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Misyonlarının, "bireylerin ve kurumların gücüne teknolojimizle güç katmak" olduğunu aktaran Gökoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de herkesin teknolojiyle kendi potansiyelini keşfetmesi ve yetkinliklerini artırması temel hedefimiz. Teknolojiyi tüketiyoruz ama toplum olarak teknolojiyle bir şeyler üretme konusunda geride kalıyoruz. Bu da çok küçük yaşta eğitim ve bilgisayar kullanımıyla başlıyor. Türkiye'de internet kullanım oranı bugün yüzde 75, ancak yazılım ihracatımızın toplam ihracata oranı çok az. Genç nüfusumuz ve dinamik yapımızla teknolojiyi ne kadar erken yaşta iyi kullanırsak, o kadar hızlı fark yaratabileceğimize inanıyorum. Bilgisayar kullanımının artması ve yeni teknolojilerin yaygınlaşması için bu tip kampanyaları da birer araç, ülkemizin var olan potansiyelinin ortaya çıkması için önemli birer fırsat olarak görüyoruz."