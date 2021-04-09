(TEKRAR) DİYARBAKIR - Türk Kızılay, vatandaşları ramazanda kan bağışına davet ediyor - Son Dakika

(TEKRAR) DİYARBAKIR - Türk Kızılay, vatandaşları ramazanda kan bağışına davet ediyor

09.04.2021 10:31

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, 6 ilde, ramazan ayında düzenleyeceği kan bağış kampanyasıyla kan stoklarının azalmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, 6 ilde, ramazan ayında düzenleyeceği kan bağış kampanyasıyla kan stoklarının azalmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Türk Kızılay Bölge Müdürlüğü, kan stoklarını artırmak amacıyla sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta ramazan ayında kan bağışı kampanyası düzenliyor.

Kan bağışını artırmak için başlatılan seferberliğe vatandaşların yanı sıra kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve partilerden de destek istenecek.

Kan bağışında bulunan kurumların ve sivil toplum kuruluşları sosyal medyadan yapacağı çağrı ile kampanyaya desteğin artırılması hedefleniyor. Kan bağışında bulunan kurumlar, sosyal medyadan başka bir hastane veya okula bağış çağrısında bulunacak.

Geçen yıl 7 bin ünite kan toplandı

Bölge Müdürü Dr. Naif Yılmaz, AA muhabirine, 6 ildeki 48 hastanenin kan ihtiyacını karşıladıklarını, kış aylarından dolayı azalan kan stokların Ramazan ayında daha da azalmaması için kan bağış kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolaysıyla kan stoklarının olumsuz bir şekilde etkilendiğini, geçen yıl da ramazan ayında düzenledikleri kampanyada 7 bin ünite kan topladıklarını anımsatan Yılmaz, kampanyada kan bağışında bulunan kurumların sosyal medyada başka kurumları kan bağışında bulunmaya davet ettiğini belirtti.

"Sosyal medyada iyilik yolunda meydan okuma şeklinde çok güzel bir kampanya yaptık. Bu yıl da bunun tekrarını yapacağız. Bunun çalışmalarını yürütüyoruz." diyen Yılmaz, çalışmada kan stoklarını istedikleri seviyeye getirmek istediklerini aktardı.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçen yıl kurumlarımız kan verdikten sonra 'Kızılay için buradayız. Hastalara can olmak için buradayız. İyilik yolunda kan veriyoruz. Siz neredesiniz, iyilik yolunda size meydan okuyoruz. Sizi de buraya bekliyoruz.' diyerek, diğer kurumları da kan vermeye teşvik etti. Toplumsal duyarlılığımızı artıracak bir kampanya yürüttük. Kampanyaya, milli eğitim, sağlık, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, kaymakamlık gibi kurumlar destek verdi ve çok güzel bir ramazan ayı geçirdik. Bu yılda bunun tekrar yaşamanın gayreti içerisindeyiz. Geçen yıl toplanan 7 bin ünite kan bölgenin tüm ihtiyacını karşıladı. Çok şükür."

Bu yıl da sıkıntılarla karşı karşıya kalmamak adına aynı kampanyayı tekrarlayacaklarını anlatan Yılmaz, özellikle ramazan ayında insanların kan verme noktasında sıkıntılarının olduğunu, bunlara aşabilmek ve sokağa çıkma kısıtlamasında yasağında kan verileceği konusunda vatandaşları bilinçlendirme farkındalık çalışması yürütüyoruz. Gündüz oruçtan kaynaklı kan vermeme yönündeki eğilimlerini ortadan kaldırmak adına akşam 17.00 ile 24.00 saatleri arasında devam edecek çalışma yürüteceğiz. vatandaşlarımız 168 danışma hattı ve kanver.org.tr randevu alarak kan noktalarında kan verebilir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Kan bağışı sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalar bizim kan vermemize engel değil. Kentte 3 noktada kan bağış yeri var. Ramazan ayı hayır ve bereket ayıdır. İnsan hayatı, insan varlığının en değerli kutsalıdır. Bu dönemde de hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Bunun için insanları teşvik ediyoruz. Verecekleri bir kan 3 canın kurtulmasına vesile olacak. Özellikle sokağa çıkma yasağı kan vermede engel değil.

(TEKRAR) DİYARBAKIR - Türk Kızılay, vatandaşları ramazanda kan bağışına davet ediyor
(TEKRAR) DİYARBAKIR - Türk Kızılay, vatandaşları ramazanda kan bağışına davet ediyor
(TEKRAR) DİYARBAKIR - Türk Kızılay, vatandaşları ramazanda kan bağışına davet ediyor
(TEKRAR) DİYARBAKIR - Türk Kızılay, vatandaşları ramazanda kan bağışına davet ediyor

Diyarbakır, Kızılay, Ramazan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (TEKRAR) DİYARBAKIR - Türk Kızılay, vatandaşları ramazanda kan bağışına davet ediyor - Son Dakika


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