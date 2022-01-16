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(TEKRAR) LAÇ - Arnavutluk'ta TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler açılış için Erdoğan'ı bekliyor - Son Dakika

(TEKRAR) LAÇ - Arnavutluk'ta TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler açılış için Erdoğan'ı bekliyor

16.01.2022 15:30

Arnavutluk'ta 2019 yılında meydana gelen depremin mağdurları, Türkiye'nin desteğiyle Laç şehrinde inşa edilen konutlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretinin arifesinde kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Arnavutluk'ta 2019 yılında meydana gelen depremin mağdurları, Türkiye'nin desteğiyle Laç şehrinde inşa edilen konutlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretinin arifesinde kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Arnavutluk'ta 51 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inşa edilen konutların ailelere teslim edilmesine başlandı.

Laç bölgesindeki dairesine kavuşan 67 yaşındaki Meçan Marra, yeni inşa edilen semte de övgüde bulunarak "Bu, Laç için tarihi bir an ve çok memnunuz. Burada ev almayacak olanlar bile Erdoğan'ın sözlerinden memnun. Bu yer öyle bir semt oldu ki belki Tiran'da böyle bir şey yoktur. Erdoğan'ın Laç'ta yaptığı bu semte Tiran bile sahip olamaz. Daha iyisi olamazdı; içeri girip gördük, harika bir şey. Son derece harika bir iş. Başbakanımız (Edi Rama) da Erdoğan'la birlikte sözünü tuttu." dedi.

Yeni evini teslim alanlardan 57 yaşındaki Nikoll Çupi de Türk hükümetinin katkılarından dolayı çok memnun olduklarını vurguladı.

Çupi, "Verdiği tüm sözleri tutan Erdoğan ve Türk hükümetinin katkılarından çok memnunuz. Evlere girip görenler oldukça memnun. Biz ailecek çok memnunuz. Bunlar çok güzel. Bu semt şu anda olağanüstü bir şey. Bunun için Erdoğan ve bizim başbakanımıza (Rama'ya) müteşekkiriz. Şehrimizde meydana gelen bu mucizeyle Arnavutluk'ta daha güzel semt bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Mark Thanaj ise yakında yeni dairesine kavuşacak kişilerden biri olarak yeni semti "şahane" şeklinde nitelendirdi. 75 yaşındaki Thanaj, "Ailecek çok mutlu hissediyoruz. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Arnavut devletine ve bizlere iyi kalpliliğinden dolayı Erdoğan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ocak Pazartesi günü Arnavutluk'a ziyareti kapsamında konutların resmi açılış törenine katılacak.

522 konut inşa edildi

Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan depremden 202 bin 291 kişi etkilenmişti.

Erdoğan, depremin hemen ardından depremzedeler için konutların inşası için talimat vermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı.

TOKİ tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 522 konut, ticari ünite ve otopark inşa edildi. Konutların temel atma töreni Aralık 2020'de düzenlenmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene videokonferansla bağlanmıştı.

(TEKRAR) LAÇ - Arnavutluk'ta TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler açılış için Erdoğan'ı bekliyor
(TEKRAR) LAÇ - Arnavutluk'ta TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler açılış için Erdoğan'ı bekliyor
(TEKRAR) LAÇ - Arnavutluk'ta TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler açılış için Erdoğan'ı bekliyor

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (TEKRAR) LAÇ - Arnavutluk'ta TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler açılış için Erdoğan'ı bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: (TEKRAR) LAÇ - Arnavutluk'ta TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler açılış için Erdoğan'ı bekliyor - Son Dakika
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