Tekrar ortaya çıktı! İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görüldü - Son Dakika
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Tekrar ortaya çıktı! İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görüldü

25.04.2022 17:34

Geçtiğimiz sene Marmara kıyıları etkisi altına alan müsilaj, İstanbul'daki bazı sahillerde tekrar ortaya çıktı. Konu hakkında açıklama yapan, Prof. Dr. Mustafa Sarı "Bilimsel olarak en az 10 tane müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde gördüğümüz krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nde geçen yıl etkili olan müsilaj (deniz salyası) benzeri kirlilik, İstanbul'da bazı sahillerde yeniden görülmeye başlandı. Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde bazı bölgelerde deniz salyasına benzer bir kirliliğin birikmeye başladığı görüldü.

"10 TANE MÜSİLAJ TİPİ VAR"

Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı. Drone kamerasına yansıyan görüntüleri Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı yorumladı."Her an müsilaj ortaya çıkabilir' demiştik" diyen Sarı, "Üzgünüm şu an Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde yüzeyde müsilaj görünür durumda. Müsilajın çok farklı formları var. Bilimsel olarak en az 10 tane müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde gördüğümüz krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz" dedi.

İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü

"DENİZİN ZAMANI YOK"

Acil çağrı yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Denizin zamanı yok. Hep beraber Marmara çevresinde yaşayan insanları denize yardıma çağırmamız gerek. Ulusal çapta kampanyalar yapmamız gerek. Lavabonuzdan bir litre atık yağ döktüğünüzde denizdeki bin ton suyu kirletmiş oluyorsunuz. Evinizde kullandığınız çamaşır suyunun miktarını azaltın. Bütün bu temizlik malzemeleri fosfat bazlı. Bu maddelerin kullanımını azaltmamız lazım. Daha az atık çıkarmamız gerekiyor. Diğer taraftan da hızlıca sanayi kuruluşları üzerindeki denetimi artırmamız gerek. Denetimi eksik bıraktığımızda atıklarını denize gönderiyorlar. Denizi uzaylılar bu hale getirmedi, müsilaj kendi kendine ortaya çıkmadı. Müsilajın sorumlusu biziz, önleyecek olan da biziz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü

UZMANLAR UYARMIŞTI

İstanbul'un sahillerinde geçen yıl etkili olan deniz salyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Marmara Denizi'nde başlattığı "müsilaj temizliği seferberliği" çalışmaları sonucunda etkisini yitirmişti. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri tarafından Marmara Denizi'nde yapılan çalışmalarda, müsilajın havaların ısınmasının ardından su sıcaklığının artmasıyla tekrar ortaya çıkma şartlarının oluştuğu tespit edilmiş, uzmanlar bu konuda uyarılarda bulunmuştu.

İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü
Tekrar ortaya çıktı! İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görüldü
Tekrar ortaya çıktı! İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görüldü
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Marmara Denizi, İstanbul, Marmara, Müsilaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekrar ortaya çıktı! İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görüldü - Son Dakika


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