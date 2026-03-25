Tel Aviv'de karga istilası! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tel Aviv'de karga istilası! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Tel Aviv\'de karga istilası! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
25.03.2026 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tel Aviv üzerinde uçan kargaların görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, görüntüleri izleyen birçok kişi “bu kötüye işaret” yorumunda bulundu; bazı kullanıcılar bunu İncil’deki savaş ve yıkım tasvirleriyle ilişkilendirirken, uzmanlar durumun doğal olabileceğini belirtti.

Tel Aviv semalarında uçan kargaların görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, paylaşımlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntüler, özellikle dini ve sembolik yorumlarla tartışma yarattı.

Sosyal medyada dolaşıma giren videolarda, Tel Aviv üzerinde çok sayıda karganın toplu halde uçtuğu görülüyor. Şehrin farklı noktalarından kaydedildiği öne sürülen görüntülerde kuşların yoğun şekilde bir bölgede dolaşması dikkat çekti.

DİNİ METİNLERLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Görüntülerin ardından bazı kullanıcılar, durumu dini metinlerle ilişkilendirerek yorumlarda bulundu. İncil’de özellikle Vahiy gibi apokaliptik metinlerde, savaş, yıkım ve ölümler sonrası leş yiyici kuşların (kargalar, akbabalar) ortaya çıkmasına dair tasvirler yer alıyor. Bu nedenle bazı paylaşımlarda görüntüler “kötüye işaret” olarak değerlendirildi.

UZMANLAR: DOĞAL BİR DURUM OLABİLİR

Uzmanlar ise kargaların şehir üzerinde toplu halde uçmasının mevsimsel ya da çevresel nedenlerle açıklanabileceğini, bu tür görüntülerin doğrudan olağanüstü bir duruma işaret etmeyebileceğini belirtiyor.

GERİLİM ORTAMINDA YORUMLAR ARTIYOR

Bölgede süren gerilim nedeniyle bu tür görüntüler sosyal medyada daha hızlı yayılırken, sembolik ve dini yorumların da arttığı gözleniyor.

Tel Aviv, İsrail, Karga, Son Dakika

Son Dakika Tel Aviv Tel Aviv'de karga istilası! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Tokyaz’ın katili Ejegül’ü de mi öldürdü Bilirkişi raporu çıktı Ayşe Tokyaz'ın katili Ejegül'ü de mi öldürdü? Bilirkişi raporu çıktı
09:15
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha
08:58
Trump'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü
08:51
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak
08:38
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular
07:49
Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında
07:37
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 09:57:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Tel Aviv'de karga istilası! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.