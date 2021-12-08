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Teleperformance Türkiye yardımlaşma derneği kurdu - Son Dakika

Teleperformance Türkiye yardımlaşma derneği kurdu

08.12.2021 11:07
Teleperformance Türkiye yardımlaşma derneği kurdu

Teleperformance Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk vizyonuyla Hayal Eden Karınca Derneği'ni kurduğunu duyurdu.

Teleperformance Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk vizyonuyla Hayal Eden Karınca Derneği'ni kurduğunu duyurdu. Toplum ve gezegen için hayalleri gerçekleştirme misyonu taşıyan dernek, gücünü paydaşları ve dayanışmadan alacağını açıkladı.

Teleperformance, tüm paydaşlarını bir araya getirerek dayanışmanın gücünü ortaya koymak için Hayal Eden Karınca Derneği'ni kurdu. Başta Teleperformance çalışanları, müşterileri, iş ortakları ve tedarikçileri olmak üzere içinde bulunduğu ekosistemdeki tüm paydaşların desteği ile yardımlaşmayı güçlendirmeyi hedefleyen Hayal Eden Karınca Derneği, ortak amaçlarla yola çıkmış dernekler ve kurumlarla da iş birliği içinde hareket edecek.

Derneğin kurucusu ve en büyük destekçisi olan Teleperformance, ilk etapta HAYTAP ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile çalışmaya başladığını duyurdu. HAYTAP'la yapılan anlaşmayla, her ay barınaklarda olan hayvanların ihtiyaçları doğrultusunda klinik bakım desteği, mama desteği ya da kulübe desteği sunuluyor.

Teleperformance, TEV'le yapılan iş birliği çerçevesinde de bu yıl 25 öğrencinin eğitim bursuna destek olurken 2021-2022 eğitim yılı da dahil olmak üzere 4 yıl boyunca da 50 lise öğrencisini okutmak için harekete geçtiğini açıkladı. Bursiyer başvuruları bu yıl Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşti. Aralık ayında süreç sonlanacak ve 50 öğrenci burslarını almaya başlayacak. Yüzde 50'si kız yüzde 50'si erkek olması planlanan bursiyerler için Teleperformance Türkiye'nin operasyonlarının olduğu İstanbul, Uşak, Balıkesir, Diyarbakır ve Antalya illeri önceliklendirildi.

STAJ VE İŞ İMKANI YARATACAK

Teleperformance, Hayal Eden Karınca Derneği aracılığıyla, 3 yılda desteklenen öğrenci sayısının 500'e çıkmasını hedefliyor. Teleperformance'ın öğrencilere desteği sadece lise eğitim dönemleriyle de sınırlı olmayacak. Şirket, lise sonrasında üniversite eğitimlerinde de öğrencilerin yanında olmayı, staj fırsatı yaratarak iş hayatına hazırlamayı ve başarılı olanlara da iş imkanı yaratmayı amaçlıyor.

"SOSYAL SORUMLULUĞA BAKIŞIMIZ"

Toplumla ve gezegenle dayanışma anlamında büyük hayalleri olduğunu ve bu hayalleri tüm paydaşlarıyla birlikte gerçekleştirmek için harekete geçtiklerini belirten Teleperformance Türkiye CEO'su Tülay Doğrular, Hayal Eden Karınca Derneği'ni hayata geçirmenin kendileri için çok anlamlı ve gurur verici olduğunu söyledi. Teleperformance Grup olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerini ifade eden Doğrular, "Ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara kayıtsız kalmamak, faaliyetlerimizle bu sorunların üstesinden gelinmesine destek olmak, uzun vadede iş performansımızı geliştirirken daha adil bir toplum ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratılmasına katkıda bulunmak bizim sosyal sorumluluğa bakışımızı oluşturuyor" dedi.

"KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİMİZİ BİR ADIM İLERİYE TAŞIYORUZ"

Türkiye'de de kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında bugüne kadar birçok çalışma yaptıklarına değinen Tülay Doğrular, "Bugüne kadar birçok dernek için bağış topladık. Afet dönemlerinde bağışlarımızla acil ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunduk. Doğa konusunda farkındalık artırıcı projeler gerçekleştirdik. Bağış koşularına katıldık, sosyal çevremizin de desteğini topladık. Şimdi Hayal Eden Karınca Derneği ile tüm bu kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) faaliyetlerimizi bir adım daha ileriye taşıyoruz. Başlamış olduğumuz HAYTAP ve TEV ile iş birliklerimiz, paydaşlarımızın da katkısı ile büyüyerek devam edecek. Önümüzdeki aylarda Uşak, Diyarbakır ve Antalya'da 3 okulda teknoloji sınıfları kuracağız. Verdiğimiz ve aracı olduğumuz eğitim destekleriyle 3 yılda 500 öğrenciye ulaşacağız. TP Akademi adı altında oluşturacağımız hem kişisel gelişim hem kariyer eğitimleriyle, bursiyerlerimizin yanı sıra tüm TEV bursiyerlerinin gelişimini de düzenli olarak destekleyeceğiz. Akademi kapsamında her ay ilham veren liderle söyleşiler, müşteri deneyiminde kullanılan teknolojik trendler ve softskill eğitimleri düzenleyeceğiz. Dernek çatısı altında gerçekleştireceğimiz tüm bu projeleri de deneyimli dernek başkanımız yönetecek" diye konuştu.

"DİLEĞİMİZ İŞ BİRLİĞİMİZİN TÜM GENÇLERİMİZE FAYDALI OLMASI"

Türk Eğitim Vakfı'nın çalışmalarını, "Gençlerimizin umutları, hayalleri, hikayeleri yarıda kalmasın, hepsi eğitimlerini tamamlayarak Türkiye'nin aydınlık geleceğinin bir parçası olsun" amacıyla aralıksız sürdürdüğünü söyleyen TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, "Teleperformance Türkiye'ye, TEV'e verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Teleperformance Türkiye ile oluşturacağımız burs fonu sayesinde Uşak, Balıkesir, Diyarbakır ve Antalya'da okuyan 25 kız, 25 erkek toplam 50 lise öğrencisine burs desteği verecek, aynı zamanda öğrencilerimizin kendilerini geliştirme imkanlarına da olanak sunan çalışmalar gerçekleştireceğiz. Öğrencilerin gerek kişisel gerek kariyer hayatlarına olumlu etkilerinin olduğunu düşündüğümüz çok yönlü staj ve mentorluk gibi destekler ile gençlerimizin burstan da öte mesleki anlamda kişisel gelişim ihtiyaçlarını karşılamayı da önemsiyor, gelecek hayallerine umut olmayı arzu ediyoruz. Birlikte kuracağımız teknoloji sınıflarıyla gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacağız. Dileğimiz iş birliğimizin tüm gençlerimize faydalı olması" dedi.


Teleperformance Türkiye yardımlaşma derneği kurdu
Teleperformance Türkiye yardımlaşma derneği kurdu

Türk Eğitim Vakfı, Diyarbakır, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teleperformance Türkiye yardımlaşma derneği kurdu - Son Dakika


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