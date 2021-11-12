Temassız oyunlar çocuk şenliği - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile birlikte Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesi'nde 'Temassız Oyunlar Çocuk Şenliği' düzenlendi. Okul öncesi ve ilkokul sınıf öğrencilerinin maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen koşullarını daha kolay bir şekilde içselleştirip yeni normale eğlenceli bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için yapılan şenlik öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Eğitim İl Müdürü Battal Kanbay, daire başkanları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programın açılış konuşmalarını yapan Milli Eğitim İl Müdürü Battal Kanbay, "Oyun bir eğlence olduğu kadar eğitim aracıdır da. Tüm dünyayı etkisi altına alan kovid 19 salgınıyla evlerine kapanan çocuklarımızı temassız oyunlar oynatarak hayata yeniden adapte etmek istedik. 19 Temmuz – 1 Eylül tarihleri arasında 200 öğrencimizle dezavantajlı bölgelerimizdeki okullarımızla projemizi yürüttük. Millet Bahçesi'nde yaptığımız şenlikle projemizin finalini gerçekleştiriyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öğretmenleriyle yürüttüğümüz projemiz yüz yüze eğitimden sonra devam etti ve öğrencilerimizde projemizin final programında etkinliklerini yaptılar. Etkinliğimize destek veren öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Temassız Oyunlar Çocuk Şenliğinde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Geçtiğimiz süreç içerisinde bütün dünya ve biz covid 19 musibeti ile karşılaştık. Pandemi bütün dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkiledi. Öğrencilerimiz içeriye kapandı, okullarımız kapandı, işyerlerimiz kapandı, sokağa çıkma yasakları beraberinde getirildi. Bu sıkıntılı süreç içerisinde öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmesi noktasında yine öğrencilerimizin spor etkinliklerini yaparak evde yemek yiyerek ve içerek obezite olmalarının önüne geçmek anlamında temassız oyunla spora gidemeyecek öğrencilerimizi, eğitim öğretimden mahrum olan öğrencilerimizi temas etmeden hem öğrenmelerini hem de oyun oynamayı sağlamak için proje yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde ortak olarak bu projenin yapılması ayrıca bizim semt konaklarımızda da bu projenin geniş bir şekilde uygulanması noktasında çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalar hakikaten verimli oldu, faydalı oldu çocuklarımıza çok yararlı oldu.Neticede çocuklarımız eğitim öğretimin yüz yüze açılmasından sonra da maske, mesafe, temizlik koşullarına dikkat etmek noktasında özellikle okuldaki temas okuldaki oyunlardaki hareket noktasında yine o mesafeye dikkat etmeleri noktasında bir eğitim sürecinde geçmiş oldular. Buda öğrencilerimizin davranış boyutu itibariyle örnek bir davranış sergilemesi ve pandeminin yaygınlaşmasının önüne geçer diye düşünüyoruz.Bu projenin başta Malatya'mıza, evlatlarımıza Milli Eğitimimize ve belediyemizin semt konaklarında eğitim öğretim gören çocuklarımıza ve öğretmenlerimizi halinde uğurlu olmasını temenni ediyorum. Daha güzel bilgiler de baya büyük projelerde buluşmak üzere diyorum" diye konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş da, "Projemiz Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültemizin iş birliği halinde gerçekleştirildi.Yaklaşık iki yıla yakın bir süredir covid 19 salgınıyla toplum olarak mücadele ediyoruz. Malatya olarak bu mücadelede yaşadığımız sıkıntılar yakinen biliniyor. Bu sürecin en olumsuz etkilerinden birisi çocuklarımızın evlerine kapanmaları oldu. Uzun bir süre yüz yüze eğitime devam edilemedi ve çocuklarımız evlerinde vakit geçirmek zorunda kaldı. Bu olumsuz etki nedeniyle çocuklarımız birbiriyle oyun oynamayı, arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi maalesef unuttular. Dolayısıyla çocuklarımızın pandemi sürecinde sosyalleşmeleri, eğitimlerinin olumlu etkilenmesi ve birbirlerine karşı olan ilişkileri yönünden pozitif kazanımlarının geriye gitmesi bizleri üzdü.Projede çocuklarımızın sosyalleşme için büyük önem taşıyan ve eğitimlerine de katkıda bulunacak olan ürünlerin kendilerine anlatılmasını ve bunun sayesinde arkadaşlarıyla uzaktan da olsa bir araya gelebilmeleri de nasıl bir birey olduğunu bilmelerini sağlama açısından önemli. Bu tür organizasyonların ilerleyen süreçlerde de devam etmesini umuyorum. Yükseköğretim sürecinde ve ortaöğretim sınavları sürecinde destek veren Büyükşehir Belediyemize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından 'Temassız Oyunlar Çocuk Şenliği'ne katılan öğrenciler öğretmenleri eşliğinde öğrendikleri oyunları sergilediler. Oyunların ardından Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte törene katılan protokol, öğrencilerle birlikte gökyüzüne balonlar uçurdular.