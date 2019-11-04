Son Dakika Haberleri: Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Son Dakika Spor Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

7 saat önce

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in hafta içinde oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı, System.String[]

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in hafta içinde oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında 6 Ekim Çarşamba günü saat 23.00'te Santiago Bernabeu'da oynanacak olan Real Madrid - Galatasaray mücadelesini Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller üstlenecek.

Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında, C Grubu'nda 4 7 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak Krasnodar - Trabzonspor mücadelesinde Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.

Avrupa Ligi K Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak Braga - Beşiktaş karşılaşmasının hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Gediminas Mazeika olacak. Karşılaşmada Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas yardımcı hakem olarak görev alacak.

Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir'in deplasmanda Wolfsberger'e 7 Kasım Perşembe günü konuk olacağı ve saat 23.00'te başlayacak maçı ise İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ve Bekim Zogaj yapacak.


Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vitoria-Arsenal maçını Halis Özkahya yönetecek!
Son Dakika: Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne yol açan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı Şampiyonluk oranları güncellendi! Liderin oranı yükseldi Halk Otobüsleri Başkan Vekili Pelen, 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförünü savundu: Kasti bir şey olsa, niye frene bassın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 21:02:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]