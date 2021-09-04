Teoman dün gece İstanbullularla buluştu - Son Dakika

Bayhan Prodüksiyon tarafından gerçekleşen organizasyonda ünlü sanatçı klasikleşen şarkılarının yanı sıra bugüne kadar yaptığı coverları yorumladı."N'apim Tabiatım Böyle" ile klasikleşmiş bir açılış yapan sanatçı ara vermeden 2 saat sahnede kaldı.
Alanı dolduran müzik severlerin konser boyunca eşlik ettiği Teoman, yine çok başarılı bir konsere imza attı.
Sanatçı'nın Konser Takvimi :
07 Eylül Antalya Açıkhava Tiyatrosu
10 Eylül Kocaeli Derince Kültür Merkezi
11 Eylül Ankara Armada AVM Açıkhava
19 Eylül İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu
26 Eylül İstanbul Maximum Uniq Açıkhava
29 Eylül Diyarbakır Z Restaurant
01 Ekim Isparta Süleyman Demirel Kongre Merkezi
14 Ekim İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu
29 Ekim Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM
30 Ekim Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM
Kaynak: Bültenler
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