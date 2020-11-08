Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç İzmir'de - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yıkıcı depremin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı İzmir'i ziyaret etti. Başkan Ataç, "Eskişehirliler olarak İzmirli vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

İzmir temasları kapsamında Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile bir araya gelen Başkan Ataç, İzmir'deki son durum hakkında bilgiler aldı. Başkan Ataç ayrıca bölgede sıcak yemek desteği sağlayan Tepebaşı Belediyesi ekiplerini de ziyaret etti. Başkan Ataç, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kentte bulunan vatandaşları da CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner'in eşliğinde ziyaret etti. Başkan Ataç, zor zamanlarda birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu ifade ederek, "İzmir'e geldim ve buradaki afetle ilgili çalışmalarda bulunuyorum. Çadır kentte depremden etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çadırların arasında vakit geçiren çocuklarımızın gözlerinde umudu görme şansımız oldu. Tüm çabamız onlara daha yaşanabilir bir ülke bırakmak için. Karşıyaka Belediye Başkanımız Cemil Tugay ve Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal ile bir araya geldim, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tepebaşı Belediyemizin ekipleri de depremin hemen ardından, pazar günü itibari ile Karşıyaka Belediyesi'nin şantiyesinde çalışmalarına devam ediyor. Günde yaklaşık 2 bin kişilik yemek hazırlayarak, çadır alanlarında dağıtımını yapıyoruz. Deprem birçok acıyı da beraberinde getirdi. Deprem ne yazık ki Türkiye'nin gerçeği. Ancak deprem öldürmez, kötü yapılar öldürür. Devletin, bakanlıkların, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, müdürlüklerin tüm imkanları kullanılmalı, yasalar çıkarılarak ve gerekli adımlar derhal atılmalı. Yaşanan acılardan gereken dersleri çıkarmalıyız. 1999 depreminde 20000'e yakın can kaybı, milyonlarca liralık zarar oldu. Demek ki o depremden dahi ders çıkarmamışız. Hükümetin 6.6 dediği ama 7 gerçeğinin olduğu bir bölgede ziyaretler yaptım. 3 binin üzerinde hasarlı bina ihbarı yapıldığı ifade ediliyor, evlerini boşaltamayan insanlarımız var. Başlarını sokacak evleri olmayan insanlarımız var. Belediyelerimiz de şefkatle el uzatarak insanımızın sıkıntılarını paylaşıyor. Zor zamanlarda birlik ve beraberlik çok önemli, buna hepimizin destek olması lazım. Belediyelerin bütçeleri ile bu işler çözülmez, devlet desteği kesinlikle şart. Diliyorum benzer bir şey daha yaşamayız. Tüm Türkiye'nin dayanışmasını görmek de güzel bir duygu, Eskişehirliler olarak bizim de çorbada tuzumuz var, İzmirli vatandaşlarımızın yanındayız. Depremde yaşamını yitiren canlarımıza da rahmet diliyorum. Fedakarca görev yaparak enkaz altındaki canları gün ışığına çıkaran arama ve kurtarma görevlilerimize de minnettarız" sözlerini kullandı.

Öte yandan depremin ardından İzmir'e giderek depremzedelerin yanında yer alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de Tepebaşı Belediyesi ekiplerini ziyaret ederek, gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti. Çakırözer ve Süllü yaptıkları açıklamada, "Depremden etkilenen yurttaşlarımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İzmir Depremi'nin yaralarının sarılması için belediyelerimiz dayanışma içinde çalışmalarına devam ediyor. Tepebaşı Belediyemiz depremde yaklaşık 1000 evin hasar gördüğü Karşıyaka'da belediye ile koordineli olarak, depremzedelerin erzak ihtiyaçlarını karşılayarak sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Tepebaşı Belediyemizin emektar personeline teşekkür ediyorum. Ayrıca depremin olduğu andan itibaren İzmir ile dayanışma içinde olan Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye ekipleri deprem bölgesine ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına destek verdi, onlara da minnet borçluyuz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR