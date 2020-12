Tepki çeken 'mizah' toplantısının iptali vatandaşı sevindirdi: 'Büyük yanlıştan dönüldü' - Son Dakika

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger'in iptal edildiğini açıkladığı İzmir Mizah Festivali kapsamında yer alan 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' konulu programla ilgili vatandaşlar, "Büyük bir yanlıştan dönüldü" yorumunu yaptı. Programla ilgili suç duyurusunda bulunan Avukat Tarcan Ülük de "Biz ihanetin mizahı olmaz demiştik' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir Mizah Festivali kapsamında, Türk-İslam düşmanlığıyla tanınan karikatüristler Michel Kichka ve Plantu'nun katılacağı 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' konulu programa vatandaşlar sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi. İzel Rozental'ın moderatörlüğünü yapacağı programda Türkiye ve İslam aleyhinde çizimleriyle tanınan karikatüristler Plantu ve Kichka'nın katılacak olması nedeniyle sosyal medyada '#İzmirdeCharlieHebdoyaHayır' hashtagi ile paylaşımlar yapıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla programın iptal olduğunu duyurdu. İptal kararına sevinen vatandaşlar, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.Etkinliğin iptali için savcılığa suç duyurusunda bulunan ve İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmeyi durdurma kararı alınmasını isteyen Avukat Tarcan Ülük ise, "İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger ve vali yardımcılarımız konuyla ilgilendi. Hükümet komiseri görevlendirildi. Bir yanlıştan dönülmüş olması sevindirici. Biz, 'İhanetin mizahı olmaz' demiştik. Çünkü bahsi geçen iki kişi, geçmiş icraatlarıyla Fransa 'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne siyasal anlamda yönelttiği husumetin mizah alanında seslendiren iki kişiydi" dedi.'MİLLİYETÇİLİKTEN ANCAK MİLLİYETSİZ OLANLAR ŞİKAYETÇİ OLUR'Festival kapsamındaki programa karşı çıkılmasının doğal bir sonuç olduğunu dile getiren Avukat Tarcan Ülük, "Büyükşehir Belediyesi'nn iptale sebebiyet veren insanlar olarak, bizleri hedef göstererek, 'şovenist tavırlar' olarak niteleme yapmasını yadırgadık. Şoven ifadesinin anlamı, Fransa'da 17 kez savaşa giden yaralansa da vatanı için savaşmaya devam eden kişiden geliyor. Saldırgan milliyetçi tavır olarak biliniyor. 'Şovenistler yüzünden iptal ettik' diyorsa Türk Milliyetçileri nedeniyle iptal ettik demesi gerekirdi. CHP'nin 6 ilkesinden en önemsediği ilke 'Milliyetçilik' ilkesidir. Büyükşehir'in milliyetçilik karşısında üzüntü duymasını anlamak mümkün değil. Milliyetçilikten ancak milliyetsiz olanlar şikayetçi olur" ifadelerini kullandı.'BANA DOSTUNU SÖYLE SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM'İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren vatandaşlardan Enes Eroğlu (28), "Dünyada ve ülkemizde hassas bir dönemden geçiyoruz. Dini ve milli değerlerimizi hiçe sayan bu toplantıyı, bu isimlerle organize etmesi bile çok yanlış. Bu durumun açıklaması kısaca; 'Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.' Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 'in öncülük ettiği bu toplantıyı çok yanlış buluyorum. Böyle bir dönemde belediyenin yaptığı yatırımları ve hazırladığı projeleri doğru bulmuyorum. İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger, bu toplantının iptal edildiğini duyurdu kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.'VALİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ'İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e hassasiyeti için teşekkür eden vatandaşlardan Dürdane Karadağ (39) da, "Maalesef İzmir'de CHP yönetimi bu tür olaylara göz yumabiliyor. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. CHP bir algı oluşturmaya çalışıyor. Ben de İzmir'de doğmuş ve büyümüş birisi olarak muhafazakar bir kimlikle yaşıyorum. CHP zihniyetinin düzenlediği bu türden organizasyonlara katılan isimlere tepki göstermeyecek kişi sayısı çok az. Biz de vatandaşlar olarak bu tür kararların alınmasına izin vermeyeceğiz. Sayın valimize de çok teşekkür ediyoruz. Böyle vatanını seven, milletine sahip çıkan, cesur yürekli valilerimize her zaman ihtiyaç var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.'TEPKİM ÇOK BÜYÜKTÜ'Vatandaşlardan Halil Kuvay (18) ise, "Müslümanlığa karşı çalışmalar yapan insanlara karşı benim de tepkim var. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu toplantının düzenlendiğini duydum. Bizlere karşı, Müslümanlığa karşı çalışma yapan kişilerin davetli olmasını tepkim büyüktü. Yapılan yanlıştan çok güzel bir noktada dönüldü. İzmir Valimizi de bu konudaki hassasiyeti için en içten dileklerimle kutluyorum" açıklamasında bulundu.

Ezgi Köktürk (36) de "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemek istediği festivale katılan bazı isimlerin uygun olmadığı düşünülüyordu. Valimizin aldığı kararın çok uygun ve yerinde olduğunu düşünüyorum. İzmir halkının da bu karardan mutluluk duyduğunu düşünüyorum" diye konuştu.