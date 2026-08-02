Tepki çeken seyyar satıcıdan geri adım! Özür videosu yayımladı - Son Dakika
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Tepki çeken seyyar satıcıdan geri adım! Özür videosu yayımladı

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Adana'da çocuğuyla alışveriş yapan bir kadına, "Ben normalde 5 taneden az satmıyorum, bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun." diyerek tepki gösteren seyyar satıcı, görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından özür videosu yayımladı. Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten satıcı, "Hâlâ üzgünüm. Beni gerçekten üzdü, ben böyle bir insan değilim." ifadelerini kullandı.

Adana'da bir müşteriye, "Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun." sözleriyle tepki göstermesi nedeniyle eleştirilen seyyar satıcı, yayımladığı videoyla kamuoyundan özür diledi. Satıcı, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Ben böyle bir insan değilim." ifadelerini kullandı.

TEPKİLERİN ARDINDAN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Adana'da çocuğuyla alışveriş yapan bir kadına gösterdiği tavır nedeniyle sosyal medyada gündem olan seyyar satıcı, eleştirilerin ardından bir özür videosu yayımladı.

Videoda doğrudan kameraya konuşan satıcı, yaşanan olay nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"HÂLÂ ÜZGÜNÜM"

Özür videosunda satıcı şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü yapılan video çekiminde çocuk ve annenin şeyine hâlen üzgünüm, hâlen üzgünüm, hâlen üzgünüm."

Ardından sözlerini, "Beni gerçekten üzdü, ben böyle bir insan değilim "ifadeleriyle sürdürdü.

OLAY TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Seyyar satıcı ile kadın müşteri arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntülerde satıcının, tek ürün alan kadına, "Ben normalde 5 taneden az satmıyorum, bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun." diyerek tepki gösterdiği görülmüş, çocuğun "Ben bir tane ile doymam ki." sözleri de dikkat çekmişti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı satıcının tavrına tepki göstermişti.

Alışveriş, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Adana Tepki çeken seyyar satıcıdan geri adım! Özür videosu yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Sallama video var iftira olsa zaten inanmazdık ekmek veriyon poşet vermiyon 6 0 Yanıtla
  • H.Yakar H.Yakar:
    ekmek veriyon bedavamı veriyon dayiiiii 5 0 Yanıtla
  • Nejdet Demir Nejdet Demir:
    Seyyar efendi önce büyük fotoğrafa bakacaksın bu dünyada herkes eşit yaşamıyor herkesin alım gücü bir değil o an belki hanımefendinin bütçesi o kadar varmış Bir de yetmiyor gibi senin gibilerinin lafını yiyorlar . 3 0 Yanıtla
  • Erkut Köse Erkut Köse:
    dayı kağıdın poşetin lafını yapıyorsun veriyorsun böyle sitemli sitemli yok garibana iş veriyorum aş veriyorum diyorsun ama nasıl bir vermek bu böyle veriyorsan hiç verme yapma bu işi fırıncılar bile bir ekmeğe bir kağıtla beraber bir poşet veriyor 0 0 Yanıtla
  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    Hal ve tavırlarından soyledigin kişi gibi olmadığın belli. Özür dilediğin gibi bir de hijyen olmaya bak 0 0 Yanıtla
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