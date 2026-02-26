Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti - Son Dakika
Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti

Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti
26.02.2026 13:56
Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti
Manisa'da bir balon satıcısı, teravih sonrası çocukları camiye teşvik etmek için ücretsiz balon dağıttı. Ancak kısa sürede oluşan kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Balonların dağıtımı sırasında bazı balonlar patladı ve ziyan oldu. Balon satıcısı, yaşanan duruma sitem ederek, "Yaptığımın bir anlamı kalmadı. Kaç tanesini ziyan ettiniz! Allah sizi affetsin." dedi.

Manisa'da bir balon satıcısı, çocukları camiye teşvik etmek amacıyla teravih sonrası ücretsiz balon dağıtmak istedi. Ancak kısa sürede oluşan kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.

KARMAŞA ÇIKTI, BALONLAR ZİYAN OLDU

Balonların dağıtımı sırasında yaşanan karmaşada bazı balonların patladığı ve ziyan olduğu görüldü. O anlara tepki gösteren balon satıcısı, "Yaptığımın bir anlamı kalmadı. Kaç tanesini ziyan ettiniz! Allah sizi affetsin." sözleriyle sitem etti.

"BÜYÜKLERİN YAPTIĞI TERBİYESİZLİK"

Olayın ardından sosyal medyada bir paylaşım daha yapan balon satıcısı, "Bu camide ben balon dağıtıyorum. Bu büyüklerin yaptığı terbiyesizliği izleyin" ifadelerini kullandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay izleyenlerin de tepkisini çekti.

Manisa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    halk aç 6 3 Yanıtla
    Mehmet Demirci Mehmet Demirci:
    mideler tok gözler aç 12 1
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Hee halk Açlıktan balon yiyecek değil mi Devrim siz:) 3 1
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Türkiye Avrupa’da obezite de üçüncü sırada 3 0
  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Biraz edeb , biraz ahlak .. 4 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    bizim halka Bedava olsun da ne olursa olsun bunun açlıkla toklukla alakası yok 2 0 Yanıtla
  • Haci1969 Haci1969:
    halk aç ise balon yesinler 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Demirci Mehmet Demirci:
    karın tokgöz aç 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:11
SON DAKİKA: Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti - Son Dakika
