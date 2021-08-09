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TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLERE 'ÖNCE MESLEK YÜKSEKOKULUYLA BAŞLAYIN' ÖNERİSİ - Son Dakika

TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLERE 'ÖNCE MESLEK YÜKSEKOKULUYLA BAŞLAYIN' ÖNERİSİ

09.08.2021 11:12

Üniversite tercihleri başladı.

Üniversite tercihleri başladı. Adayların tercih yaparken öncelikle 4 yıllık lisans programlarını incelediğini ve meslek yüksekokullarını ikinci plana attıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Çıkrıkçı "Oysaki sektörlerin ihtiyacı teorik bilgi yanında, mesleki bilgi ve beceriye sahip elemanlardır. Bu elemanları ise meslek yüksekokulları yetiştirir. Bu nedenle önce geleceği olan bir program seçip ön lisansı bitirin" dedi.

Adaylara tavsiyelerde bulunan 'Önce geleceği olan bir program seçip ön lisansı bitirin. Ardından isterseniz lisansınızı, yüksek lisansınızı ve doktoranızı tamamlayın. Eğitiminizi aşama aşama yürütün. Bu basamaklarda geçiş yapmak bugün oldukça kolaylaşmıştır. Bu şekilde ilerlemek de sizi daha güçlü yapacaktır' önerisinde bulundu.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI GENİŞ BİR PORTFÖYE SAHİP

Üniversitenin ön lisans programında 50 farklı alan olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Çıkrıkçı, program yelpazesi açısından meslek yüksekokullarının oldukça geniş bir portföye sahip olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çıkrıkçı, meslek yüksekokulunda program müfredatlarını sektörlerin isteklerine göre ayarladıklarını, böylece bu programlarda okuyan öğrencilerin mezun olduktan sonra işsizlik sorunuyla da karşı karşıya kalmadıklarını vurguladı.

Prof. Dr. Çıkrıkçı şöyle devam etti:

'Bugün Türkiye'de 800 üstü sayıda Meslek Yüksek Okulu var. Ama özellikle Anadolu'daki çoğu okulda maalesef mesleki eğitimi layıkıyla sürdürebilecek alt yapı yok. Ama biz İstanbul'dayız ve merkezi bir noktadayız. Mesleki eğitim için altyapımız; deneyimimiz, öğretim elemanı kadromuz, laboratuvar ve atölyelerimiz çok güçlü. İşyerleri, firmalarla da iç içe çalışıyoruz. Onların ihtiyacı olan donanımda eğitim veriyoruz. Sektörlerdeki gelişimleri takıp edip, müfredatımızı ona güncelliyoruz. Bu yüzden mezunlarımızın işe adaptasyon, oryantasyon gibi bir sıkıntısı yok. Sektörler işi bilen ve yapabilen elemanlar aradıklarından mezunlarımızın da o donanımla çıktıklarından işsiz kalma sorunları yok."

'EN BÜYÜK SORUN KALİTELİ, İŞİ BİLEN ELEMAN YETİŞTİRMEDE'

Mesleki ve teknik eğitimin önemine değinen Çıkrıkçı, "Ülkelerin gelişimleri açısından mesleki ve teknik eğitimin büyük önemi vardır. Almanya, İngiltere, Japonya ve benzeri gelişmiş ülkeler bu sorunu çözmüşlerdir. Biz bu konuda maalesef geç kaldık. Ancak, ülkemizde son yıllarda gerek devlet ve gerekse özel sektör kuruluşları artık bunun önemini fark etmişler ve çözüm için mesleki ve teknik eğitime büyük önem vermeye başlamışlardır. Çünkü iş dünyası işi bilen ve yapabilen eleman arıyor ama bulamıyor. Hal bu iken aldığı elemanın oryantasyonu için de ciddi zaman ve para kaybına uğruyor ve haklı olarak buna katlanmak istemiyor" diye konuştu.

'İŞ DÜNYASI ARTIK SADECE DİPLOMAYA BAKMIYOR'

"İş dünyası artık sadece diplomaya bakmıyor" diyen Çıkrıkçı, "Karşısına gelen adayın kendi firmasının, kurumunun ihtiyacı olan, o fonksiyonu yerine getirecek, o boşluğu dolduracak bir donanıma sahip olup olmadığına bakıyor. Dolayısıyla burada üniversitelerin en büyük hedefi artık sektörlerin ihtiyacı olan alanlarda ve o kalitede eğitim vermek, o kalitede mezunlar yetiştirmek olmalıdır. Biz Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu olarak bunun bilincinde olarak kuruluşumuzdan beri hep iş dünyasıyla iç içe çalıştık ve eğitim-öğretim kalitesini hep ön planda tuttuk, asla taviz vermedik" dedi.

'BU YÜZDEN MEZUNLARIMIZIN YÜZDE 84'Ü HEMEN İŞ BULUYOR'

Üniversite içerisinde mezunlar için bir işe yerleştirme departmanı olduğunu belirten Prof. Dr. Çıkrıkçı, bu departmanın iş dünyası ile iş birliği içinde bir istihdam ofisi gibi çalıştığını ve bu yüzden meslek yüksekokulu mezunlarının ortalama yüzde 84'ünün işe yerleştiğini söyledi. Çıkrıkçı, "Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu'nda her sektörden firma temsilcilerimiz var ve onlarla eğitim stratejilerimizi ve politikalarımızı belirleriz. Ayrıca hem mezunların dayanışması için hem de mezunlarımızı takip etmemiz, gerektiğinde desteklememiz için bir derneğimiz de var" açıklamasında bulundu.

'HEDEFİ OLAN ÖĞRENCİ İÇİN LİSANS BÖLÜMLERİNE GEÇİŞTE BİR ENGEL YOK'

Çıkrıkçı konuya ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:

'Bizim mezunlarımızdan hayata erken atılmak, çalışmak isteyenler olduğu gibi ön lisans diplomasını aldıktan sonra lisans eğitimini tamamlamak isteyenler de var. Mezunlarımızın bu isteklerini karşılamaya yardımcı olmak için Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde açtığımız dikey geçiş sınavına (DGS) hazırlama kurslarımız var. Bu kursları 2. sınıf öğrencilerimizi ücretsiz veriyoruz. Bu düşüncede olan mezunlar için YÖK de bu geçişi kolaylaştırdı. Yani hedefine koyan bir öğrencimizin lisans bölümlerine devam etmemesi için ciddi bir engel yok. Kaldı ki bugün Türkiye'de ön lisans mezunları sınavsız olarak Açık Öğretim Lisans Bölümlerine geçiş yapıp, hem çalışıp hem okuyarak lisans diplomalarını alabilme imkanına sahiplerdir. Ancak bizim istediğimiz, ön lisansı bitiren öğrencimizin fakültelerimizde aynı bölümlerine devam etmeleridir. Müfredatlar da adaptasyon için ona göre ayarlanmıştır. Tekrar edersem; önce ön lisans, sonra lisans ve sonra da yüksek lisans ve doktora."

TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLERE 'ÖNCE MESLEK YÜKSEKOKULUYLA BAŞLAYIN' ÖNERİSİ
TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLERE 'ÖNCE MESLEK YÜKSEKOKULUYLA BAŞLAYIN' ÖNERİSİ
TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLERE 'ÖNCE MESLEK YÜKSEKOKULUYLA BAŞLAYIN' ÖNERİSİ
TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLERE 'ÖNCE MESLEK YÜKSEKOKULUYLA BAŞLAYIN' ÖNERİSİ

Yüksek Lisans, Üniversite, İstanbul, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLERE 'ÖNCE MESLEK YÜKSEKOKULUYLA BAŞLAYIN' ÖNERİSİ - Son Dakika


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