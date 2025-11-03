Muhtar bile 5 yıl yaşadı sonra terk etti! Bu köy haritadan silindi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muhtar bile 5 yıl yaşadı sonra terk etti! Bu köy haritadan silindi

Haberin Videosunu İzleyin
03.11.2025 10:48  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Muhtar bile 5 yıl yaşadı sonra terk etti! Bu köy haritadan silindi
Haber Videosu

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi sınırlarındaki Pırıklı köyü, 35 yıl önce tamamen boşaldı. Son muhtarın da 5 yıl tek başına yaşadıktan sonra köyü terk etmesiyle yerleşim yeri tamamen ıssızlaştı. Bugün köyün adı, uydu haritalarından bile silinmiş durumda.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi sınırlarında yer alan Pırıklı köyü, yoğun göçler sonucu 35 yıl önce tamamen terk edildi. Uydu haritalarında dahi ismi görünmeyen köyün yerinde yalnızca yıkık taş evler ve geçmişin izleri kaldı.

Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi sınırlarında yer alan Pırıklı köyü, bir zamanlar bölgenin en hareketli yerleşimlerinden biriydi. Yaklaşık 30 haneden oluşan köylüler, tarım ve hayvancılıkla ayakta duruyordu. Evlerin çoğu taş ve kerpiçten yapılmış, yazın serin, kışın sıcak tutan bu yapılar, köy yaşamının en belirgin simgesi halindeydi. Ancak yıllar içinde artan göç nedeniyle köydeki nüfus azaldı. Gençlerin büyük şehirlere göç etmesiyle köy yavaş yavaş sessizliğe büründü.

Muhtar bile 5 yıl yaşadı sonra terk etti! Bu köy haritadan silindi

KÖY HARİTALARDAN DA SİLİNDİ

Yaklaşık 35 yıl önce son muhtarın da köyü terk etmesiyle, Pırıklı tamamen boşaldı ve kısa süre sonra resmi kayıtlardan silinerek haritalarda da görünmez hale geldi. Bugün Pırıklı'nın bulunduğu bölgede yalnızca yıkılmış taş ve kerpiç evlerin kalıntıları, birkaç meyve ağacı ve geçmişin izleri bulunuyor.

Çocukluk yıllarının Pırıklı köyünde geçtiğini belirten Cengiz Kuzaytepe, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, soylarının Kayı Obası'na dayandığını söyledi. Kuzaytepe, "Geçmişimiz Kayı Obası'na dayanıyor, Türkmeniz. Sivas tarafından bu tarafa göç edilmiş. E-Devlet üzerinden kütük sorgulaması yaptığımızda, soyumuzun Sivas tarafındaki Kayı Obası'nın bir koluna kadar uzandığını görüyoruz. O dönemlerde aileler buraya gelmiş ve bu köy kurulmuş" dedi.

Muhtar bile 5 yıl yaşadı sonra terk etti! Bu köy haritadan silindi

HARİTADA DAHİ GÖRÜNMÜYOR

Köyün 35 yıl öncesine kadar insanların yaşadığını anlatan Kuzaytepe, "Yaklaşık 30 hane ile başlayan köy, 35 yıl öncesine kadar varlığını sürdürmüştü. En son bir muhtarımız kalmıştı; o da 5 yıl tek başına kaldıktan sonra muhtarlık mührünü kaymakamlığa teslim etmişti. Valilik toplantısında köyün kapatılarak Karpuz köyüne bağlanması kararlaştırılmıştı. Böylece köyümüz resmen kapandı. Şu anda haritalarda dahi görünmüyor, tamamen silinmiş durumda. Yine de biz arazilerimizi ekip biçiyoruz. Ancak köyde artık bir ev bile kalmadı, neredeyse bir dağ görünümüne büründü" diye konuştu.

"GENÇLER ŞEHİRLERE GÖÇ ETTİ"

Köydeki çocukluk hatıralarını anlatan Kuzaytepe, "O kadar çok hasretini çekiyorum ki. O küçücük evlerde 8-10 kişi birlikte yaşardık. Çok tatlı, huzurlu ve neşeli bir hayat vardı, hala hatırlıyorum. Soba yoktu, ocakta hem yemek pişer hem de ısınırdık. O halde bile 8-10 kişi küçücük evlerde yaşamaktan mutluyduk. Çocukluğumun en güzel yıllarıydı. Zamanla yetişen gençler iş ve okul sebebiyle İstanbul, Ankara, Kırıkkale gibi şehirlere göç etti" şeklinde konuştu.

Muhtar bile 5 yıl yaşadı sonra terk etti! Bu köy haritadan silindi
Kaynak: İHA

Çerikli, Delice, Yaşam, yerel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtar bile 5 yıl yaşadı sonra terk etti! Bu köy haritadan silindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa’nın ziyaret edeceği İznik’te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
Yeşilçam’ın jönü Engin Çağlar’ın cenazesinde büyük saygısızlık Fotoğraf için yarışa girdiler Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler
Ronaldo 9015’te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu
Vitor Pereira Premier Lig’den kovuldu Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu
Erzurum’da bekçi tuvalette ölü bulundu Erzurum'da bekçi tuvalette ölü bulundu
Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti
Savic’ten Uğurcan’a büyük ayıp Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbinin hakemine seslendi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbinin hakemine seslendi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Beşiktaş’ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi
Aziz Yıldırım, doğum gününü Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile beraber kutladı Aziz Yıldırım, doğum gününü Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile beraber kutladı
Müsavat Dervişoğlu’nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
7 maçtır yenilmiyorlar Süper Lig’de nefes kesen maç 7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

11:48
Okan Buruk’tan Barış Alper hamlesi
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi
11:41
Bahçeli talimat verdi AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
11:03
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
10:46
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
10:41
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
10:13
MTV, pasaport, ehliyet harçları, vergiler, trafik cezaları 2026 Ocak’ta yüzde 25,49 oranında artacak
MTV, pasaport, ehliyet harçları, vergiler, trafik cezaları 2026 Ocak'ta yüzde 25,49 oranında artacak
10:08
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu
10:01
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu
09:53
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti
09:40
Ahmet Türk’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili çok konuşulacak çıkış
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
09:33
Otobüs ve çakıl yüklü kamyon çarpıştı: 20 ölü Bazı yolcular çakıla gömüldü
Otobüs ve çakıl yüklü kamyon çarpıştı: 20 ölü! Bazı yolcular çakıla gömüldü
09:26
Tahliye sonrası vahşet Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
07:36
Sudan’ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2025 12:47:41. #7.12#
SON DAKİKA: Muhtar bile 5 yıl yaşadı sonra terk etti! Bu köy haritadan silindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.