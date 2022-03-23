Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama - Son Dakika
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Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama

23.03.2022 09:07
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama

Bursa merkezli 6 ilde 1500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonunda 82 kişi gözaltına alındı.

Bursa merkezli 6 ilde 1500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonunda 82 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 63'ü tutuklanırken, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 223 kilogram kannabinoid ve yüklü miktarda hap ve uyuşturucuların ele geçirildiği operasonda zanlıların uyuşturucudan elde ettikleri servetlerine el konuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1500 polisin katılımıyla İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyona start verdi.

Bursa ve İnegöl merkezli İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Siirt, Sakarya illerinde uyuşturucu tacirlerine sabaha karşı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Kapılar koçbaşı ile kırılıp, şüphelilerin ikametleri tek tek arandı. Operasyona narkotik köpekleri de destek verdi.

Termal dron destekli operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 223 kilogram sentetik kannabinoid, 10 kilo esrar, 500 gram metamfetamin, 9000 adet ecstasy hap, 3400 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 268 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti suçundan kaynaklanan mal varlığı olduğu değerlendirilen 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit para, 14 adet ev, 12 adet araba, 3 adet arsaya Türkiye'de ilk defa aynı anda el konuldu.

Operasyonda esnasında yakalanan 82 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece 63'ü tutuklanırken 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Ali Kamur - Süleyman Aydın/ İHA)

Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama
Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Termal dronlu büyük uyuşturucu operasyonu: 63 tutuklama - Son Dakika


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