Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/ PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti. Araziye 5 roket düştüğü tespit edildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

YANGIN ÇIKTI

İlk bilgilere göre Türkiye tarafına düşen roketler nedeniyle yangın çıktığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.

SURİYE'DEN ACI HABER GELDİ

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde teröristlere karşı operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Pençe Kilit harekat bölgesinden acı haber geldi.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Teröristlerin döşediği El Yapımı Patlayıcı (EYP), askeri araç geçişi sırasında patladı. Milli Savunma Bakanlığı, olayda Piyade Uzman Çavuşlar Halil Şahin ve Cem Ahmet Kaya'nın şehit olduğunu belirtti.