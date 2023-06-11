Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü - Son Dakika
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Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

11.06.2023 18:04

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 5 roket düştü.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/ PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti. Araziye 5 roket düştüğü tespit edildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

YANGIN ÇIKTI

İlk bilgilere göre Türkiye tarafına düşen roketler nedeniyle yangın çıktığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Terör örgütü YPG/PKK'dan Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı

SURİYE'DEN ACI HABER GELDİ

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde teröristlere karşı operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Pençe Kilit harekat bölgesinden acı haber geldi.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Teröristlerin döşediği El Yapımı Patlayıcı (EYP), askeri araç geçişi sırasında patladı. Milli Savunma Bakanlığı, olayda Piyade Uzman Çavuşlar Halil Şahin ve Cem Ahmet Kaya'nın şehit olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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Öncüpınar Sınır Kapısı, Kilis, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü - Son Dakika
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