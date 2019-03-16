Son Dakika Haberleri: Terörle Anılan Hakkari'nin Çukurca İlçesi, Hem Üretip, Hem Satacak

Terörle Anılan Hakkari'nin Çukurca İlçesi, Hem Üretip, Hem Satacak

41 dakika önce

HAKKARİ'nin, Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca ilçesinde yetiştirilen pirinç, buğday, ceviz, mısır, susam, maş fasulyesi, kuru üzüm, incir, dut ve pestil gibi ürünler 'Zap Markası' adı altında açılan Aile Destek Merkezi, Zap Markası üretim tesisinde paketlenip satışa sunulacak.

Terörle Anılan Hakkari'nin Çukurca İlçesi, Hem Üretip, Hem Satacak, System.String[]
HAKKARİ'nin, Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca ilçesinde yetiştirilen pirinç, buğday, ceviz, mısır, susam, maş fasulyesi, kuru üzüm, incir, dut ve pestil gibi ürünler 'Zap Markası' adı altında açılan Aile Destek Merkezi, Zap Markası üretim tesisinde paketlenip satışa sunulacak. Satışa sunulan ürünlerin geliri, ilçedeki dar gelirli ailelere yardımda kullanılacak.

Hakkari kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki 7 bin nüfuslu Çukurca ilçesi, farklı etkinliklerle gündeme gelmeye devam ediyor. Taş evleri, susamdan yapılan tahini, çeltiği, narı ve üzümü ile ünlü ilçenin Kaymakamı Temel Ayca, bir taraftan ilçenin çehresini değiştirmek için mücadele ederken, bir yandan da terörle birlikte bozulan imajı değiştirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Geçen yıl düzenlediği 'foto safari' programıyla Türkiye genelinden fotoğraf sanatçılarını ilçeye getiren ve tanıtımını yapan Kaymakam Ayca, bu kez de ilçeyi organik üretim merkezi haline getirmek için çaba harcıyor.

İlçede doğal yetiştirilen pirinç, buğday, ceviz, mısır, susam, maş fasulyesi, kuru üzüm, incir, dut ve pestil gibi ürünler, artık 'Zap Markası' adı altında satışa sunulacak. Aile Destek Merkezi'nde bu amaçla açılan üretim tesisi ve yöresel yemeklerin verildiği restoranın açılışı da yapıldı. Organik olarak yetiştirilen ürünlerin paketlenip satışa sunulacağı tesisin açılışı ise Hakkari Vali Yardımcıları Mustafa Pala, Aziz Gölbaşı, İlçe Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ile davetlilerin katılımı ile yapıldı.

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, yaklaşık 1 yıldır çalışmasını yaptıkları tesisin ve restoran açılışını yapmanın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Çukurcalı kadınların Zap Markası üretimine büyük katkılar sağlayacaklarını belirten Ayca, "Zap projemizin yayılacağını ve bir model olacağını düşünüyorum. Sosyal Yardımlaşma Vakfımız üzerinde kurulu bir şirket. Dolayısıyla buradan elde edilecek gelirler Çukurca'daki gelir durumu düşük insanların faydasına kullanılacak" dedi.

Açılışın ardından ziyaretçiler Zap Markası üretim tesisini gezerek, satışa sunulacak organik ürünleri inceledi. Ardından 400 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi değirmenini gezen ziyaretçiler, susamın köz ateşinde kavrulması ve tahin yapımını yerinde görme fırsatı buldu.

Daha sonra Şehit Bilal Soybilginç Ortaokulundaki Ahmedi Hani Konferans Salonunda Zap Markası tanıtım programı düzenlendi. Zap Markası ürünlerinin tanıtıldığı sinevizyon gösterisi ve çiftçilerle protokol imzalanmasının ardından program Aile Destek Merkezi ve Zap Markası üretim tesisinde verilen yemekle sona buldu.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:53 Kaynak: DHA

Zap bölgesi, Hakkari, Çukurca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun Türkiye Kararını Eleştirdi: Keşke Öyle Bir Karar Alsalar Bakkaldan Dönerken Dereye Düşen 2 Kardeşten Biri Kayboldu, Diğeri Yaralı Kurtarıldı Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferat Üngür, Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 23:34:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terörle Anılan Hakkari'nin Çukurca İlçesi, Hem Üretip, Hem Satacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]