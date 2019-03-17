Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Çanakkale'de Kahramanlık Destan Yazıldı"

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Çanakkale'de Kahramanlık Destan Yazıldı"

36 dakika önce

Bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin tarihte eşi benzeri görülmemiş bir başarı olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale geçilmez' diyerek canını hiçe sayan ve bu büyük zaferi kazanan ecdadın torunları olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken:
Bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin tarihte eşi benzeri görülmemiş bir başarı olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale geçilmez' diyerek canını hiçe sayan ve bu büyük zaferi kazanan ecdadın torunları olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Milletimiz, Çanakkale'de topuyla, tüfeğiyle canı pahasına mücadele verip büyük bir destan yazmıştır. Çanakkale Zaferi, bağımsızlık için verilen başarılı bir mücadele olmasının yanı sıra Türk milletinin dayanışmasının, birlik ve beraberliğinin de simgesidir. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin canı pahasına savaşarak kazandığı bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yoldaki en önemli adımdır. Çanakkale'nin her karış toprağı, ülkenin dört bir yanından şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Ecdadımız şanlı tarihi boyunca bağımsızlığı için savaşmış ve sömürgeciliğe karşı bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmayı başarmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk milleti, vatanı ve bağımsızlığı uğruna ölümü göze alabileceğini Çanakkale Zaferi ile dünyaya göstermiştir. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu vatanı dünyada hak ettiği konuma taşımak için daha çok çalışmalı ve bizi biz yapan milli değerlerimizi daima canlı tutmalıyız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:29 Kaynak: İHA

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