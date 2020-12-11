Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar - Son Dakika

Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar

11.12.2020 09:51
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SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında günlük test sayısını 200 binin üzerine çıkardı.

SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında günlük test sayısını 200 binin üzerine çıkardı. Türkiye'nin dört bir yanındaki tanı laboratuvarlarında büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanları, pandemi ile mücadeleye büyük katkı sağladı. DHA'nın görüntülediği Ankara'daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı'nda günde 4 bin, ayda yaklaşık 120 bin numune çalışılarak, pozitif ya da negatiflik durumları saptanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada koronavirüs ile mücadelede test sayısını 200 binli rakamların üzerine çıkaracaklarını açıkladı. Bu hafta başından itibaren de günlük test sayısı 200 bini geçti. Dün açıklanan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda test sayısı 206 bin 202 olarak yer aldı. Türkiye'nin hemen hemen tüm illerindeki tanı laboratuvarlarında çalışan sağlık çalışanları, koronavirüs şüphesiyle test yaptıranların numunelerini büyük bir titizlikle inceleyip, sonuçlandırarak pandemi ile mücadeleye büyük katkı sağladı.

72 KİŞİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORÜlke genelindeki 398 tanı laboratuvarından Ankara'daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı'nı DHA görüntüledi. 31 Mart'tan bu yana hizmet veren laboratuvarda 7 gün 24 saat 3 vardiya halinde çalışılıyor. Laboratuvarda tıbbi mikrobiyoloji uzmanından biyolog, laborant, bilgi işlem personeli ve destek elemanlarına kadar toplam 72 sağlık personeli görev yapıyor. Bu süreçte neredeyse izinsiz gece gündüz çalışan sağlık görevlileri, günde 4 bin, ayda ise yaklaşık 120 bin numuneyi sonuçlandırarak, test sayısının 200 binin üzerine çıkmasına katkı sağlamış oldu.Koronavirüs şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerden alınan numuneler özel kuryeler ile laboratuvara getirilerek, teste tabi tutuluyor. Önce kayıt işlemleri yapılan numuneler, sonraki aşamada 'ekstraksiyon' denilen virüs parçacıklarının ortaya çıkarılması için ön işleme tabi tutuluyor. Numuneler çeşitli işlemlerin ardından son olarak pozitif ya da negatiflik durumunun belirleneceği cihazlara konuyor ve mikrobiyoloji uzmanları tarafından bu sonuçlar değerlendirilerek işlem tamamlanıyor.  'HİÇ İZİN KULLANMAYAN ARKADAŞLARIMIZ OLDU'Laboratuvar görevlilerinden Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gül Erdem, ortalama günlük 4 bin, ayda ise 120 bin numuneye baktıklarını söyledi. Doç. Dr. Erdem, "Arkadaşlarımız işlerini aksatmamak adına birbirlerinin vardiyalarında yerlerine gelip giderek birbirlerinin o şekilde izin kullanmalarını sağladılar. Hiç izin kullanmayan arkadaşlarımız da oldu. Ben kendi adıma söyleyebilirim ki bu yıl sadece 1 hafta izin kullandım. Onun dışında genel olarak hep işimizin başındaydık. Bu dönemde kimse görev verilmesini beklemedi. Herkes kendiliğinden geldi, kendiliğinden görev aldı. Mazereti olan arkadaşlarımız, sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız oldu; ama kimse bunu bizlere dahi hissettirmedi. Arkadaşlarımız arasında bu zamana kadar pozitif çıkan oldu. Eşlerinden, çocuklarından pozitif çıkıp izolasyona giren arkadaşlarımız da oldu. Ama hiçbir zaman bunlar hizmetin aksamasına mazeret olmadı" diye konuştu.'POZİTİFLİK SAYIMIZDA AZALMA OLDU'

Doç. Dr. Erdem, alınan son kısıtlama tedbirlerinin sonuçlarının olumlu olduğunu ifade ederek, "Son dönemde test sayılarımız arttı; ama birkaç gündür pozitiflik sayılarımızda azalma olduğunu görüyoruz. Bunu da son dönemde kısıtlamaların artırılmış olmasına bağlıyoruz. Umarım bu şekilde devam eder ve hep birlikte bu sürecin üstesinden geliriz" ifadelerini kullandı.

Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar
Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar
Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar
Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar
Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar
Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar
Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar
Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar
Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar
Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar
Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar
Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar
Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar
Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar
Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar

Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Ankara, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar - Son Dakika


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