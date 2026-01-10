Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Haberin Videosunu İzleyin
Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum
10.01.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum
Haber Videosu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yapılan testlerde "pozitif" sonuç çıkan fenomen Şeyma Subaşı, "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum. Her şerde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında olduğu öğrenilen Subaşı için 18 Aralık'ta yakalama kararı çıkarılmıştı. Şeyma Subaşı, 29 Aralık'ta Amerika'dan Türkiye'ye dönüş, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örneği alınan Subaşı, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı. Uyuşturucu kullandığını itiraf eden Şeyma Subaşı bu sıralar sık sık yaptığı dua ve ayet paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

İtirafının Subaşı'na yapılan uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

"SAMİMİ BİR TÖVBE SÜRECİNDEN GEÇİYORUM"

Test sonucunun açıklanmasının ardından Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim. Kendimle alakalı, geleceğimle alakalı gerçekten kararları aldığım bir büyük dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım, sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık ve inançla ve sorumlulukla yaşamak. Zaten bu hep böyleydi. Ama belki de yaşamamız gereken kaderi biz yaşıyoruz. Tabii ki de her şerde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum. Ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum. Hem kendime hem de bu sürecin içindeki herkese karşı beni anlayış ve iyi niyetli görmeye devam eden herkese de buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum"

Şeyma Subaşı, Magazin, Ünlüler, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hursit Yavas Hursit Yavas:
    acunada uyusturucu testi yapilsin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı 2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!
Tokat’ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü Tokat'ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı Verdiği para öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Anlaşma yakın Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Rusya Ukrayna’yı Oreşnik füzeyle vurdu Ülke karanlığa gömüldü Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü

14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
13:43
Fenerbahçe’de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:46
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco’nun yanına gitti
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
12:28
Süper Kupa’da süper final İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
11:32
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 14:38:27. #7.11#
SON DAKİKA: Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.