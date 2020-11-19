Tevfik Göksu'dan İBB bütçesine borçlanma eleştirisi - Son Dakika

Tevfik Göksu'dan İBB bütçesine borçlanma eleştirisi

19.11.2020 23:21

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, belediyenin 2021 yılı bütçesinde yaklaşık 9 milyar lira borçlanma bulunduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, belediyenin 2021 yılı bütçesinde yaklaşık 9 milyar lira borçlanma bulunduğunu söyledi.

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Mecliste İBB'nin 2021 yılı performans ve yatırım programları ile mali yılı bütçesi görüşülürken AK Parti adına Grup Başkanvekili Göksu, yönetimin 500 günlük faaliyetlerini değerlendirdi.

İstanbul'un ilk 500 gününün maalesef "iletişim illüzyonları" ile geçtiğini söyleyen Göksu, "Kalıcı hizmetler yapmak yerine, '-mış' gibi yapılmıştır. Çok büyük vaatlerle göreve gelen Sayın Başkan'ın 500 günde tüm enerjisini iletişim illüzyonlarına ayırdığı görülmüştür." dedi.

İBB yönetiminin İstanbul'un problemlerine karşı kayıtsız kaldığını belirten Göksu, yönetimin başarısızlıklarını örtmek için "engelleniyoruz" şeklinde bahane ürettiğini kaydetti.

2018 yılında raylı sistemlere ayrılan bütçenin, 2021 yılında düşürülmesine dikkati çeken Göksu, kentsel dönüşüme ayrılan payın da azaldığını ifade etti.

İBB'nin iki senede kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 75 düşürdüğünü belirten Göksu, şöyle konuştu:

"Günlerce ve aylarca bilimsel toplantılar yapsanız da sonuç değişmeyecektir, Depremden korunmanın birinci şartı, binalarımızı yenilemektir. Bu da kentsel dönüşüm projesi demektir. Hal böyleyken Sayın Başkan iki senede kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 75 oranında düşürmüştür. 2018 senesinde, yani bizim zamanımızda 1 milyar lira olan kentsel dönüşüm bütçesi, 2021 bütçesinde 257 milyon 119 bin 500 liraya düşürülmüştür."

İBB'nin 2021 bütçesinde rekor borçlanma olduğunu dile getiren Göksu, şöyle devam etti:

"2019 yılında bütçenin yüzde 47'si yatırım bütçesiyken şu anda yatırım bütçesi yüzde 32'e düşmüş. 2018 yılından bu yana yüzde 32 yatırımı azaltmışsınız. İstanbul'un bütçesini yüzde 50 artıracağını söyleyen Sayın Başkan İstanbul'un ana damarını oluşturacak yatırım bütçesini yüzde 32 azaltıyor. Bütçe küçülmüş yatırım küçülmüş nerede bu paralar? Yok. Şimdi 2019 yılında yüzde 50 bütçeyi artıracağım diyen Başkan'ın bütçeyi getirdiği noktayı söylüyorum. 2019 senesi bütçesi içindeki öz kaynak oranı yüzde 24 idi. Bütçeyi 2 kat artıracaktı, vakıf ve derneklere para gidiyordu onu kesecekti ya... Şu an yüzde 19'a düşmüş. Merkezi hükümet gelirleri olmasa, bırakın antrikot yemeyi Sayın Başkan musakka bile yiyemez."

"Bol miktarda israf bol miktarda reklam yapılacak"

Bütçedeki zamlara değinen Göksu, vergi gelirlerinde yüzde 37 zam olduğunu aktardı.

Ayrıca bütçede çok büyük israf olduğunu belirten Göksu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2019 yılında bütçedeki mal alım ve hizmet alımı yüzde 25. 2020 yılında bu oran yüzde 35. 6 milyar liradan 10 milyar liraya çıkıyor. İki senede bütçe yüzde 25 artmışken, mal ve hizmet alımı yüzde 70 artmış. Mal ve hizmet alımı şu demek, yarın kullanmayacağınız ürün demektir. Bu demektir ki, bol miktarda israf, bol miktarda reklam ve tanıtım harcaması yapılacak."

Göksu, bütçede temsil ve tanıtım giderlerinin yüzde 104 arttığını ifade ederek, yeni dönemde de bütçede reklam ve tanıtımın payının artacağını kaydetti.

Bütçede işçi giderlerinin yüzde 9 azaltıldığını ve bunun işçi çıkarılacağı anlamına geldiğini savunan Göksu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesinin getirdiği bütçede ne kadar borçlanma var, biliyor musunuz? Yaklaşık 9 milyar lira borçlanma var. Aslında İBB gider bütçesi 34,5 milyar. 2 yılda bu kenti soktuğunuz borç miktarı 24 milyar lira. AK Parti döneminin bütün yıllarını aldığınızda ortalama 5 milyar lirayı geçmiyor ve o kadar yatırım yapmış. Bu bütçe sizin yönetim anlayışınızı koyduğunuz bir vesikadır. Bu bütçe 'bir sonraki dönem burada olmayacağım diyen' belediye başkanının bütçesidir."

Cristiano Ronaldo paylaşımı tartışması

Mecliste ayrıca Cristiano Ronaldo'lu fotomontaj tartışması yaşandı.

Bir sosyal medya fenomeni tarafından fotomontajlanan ve İBB resmi Twitter hesabı tarafından da paylaşılan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun elinde Nutuk tuttuğu fotoğraf İBB Meclisi'nde tartışma konusu oldu.

Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, görseli içeren bir kartonla İBB Başkanı İmamoğlu'na seslenerek, "Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gelmiş olduğu durumu göz önüne sermektedir." şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da bütçeye ilişkin gerçekleştirdiği konuşmasında konuya değinerek, "Nutuk'u bu şakaya, bu tiye, ana fikir olarak özne olarak kattıkları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini kınıyorum." dedi.

Yılmaz, bu esprinin Kuvayımilliye'ye, İstiklal Savaşı'nın kahraman askerlerine, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret olduğunu öne sürdü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Yılmaz'ın sözlerini kınayarak, "Yaptığınız bu konuşmanın bu bölümünü lütfen tekrar alın ve birkaç kez izleyin ve orada yazılan Twitter'da Ronaldo'nun Nutuk'u okuyor olmasını betimleyerek espri yapmanın ve esprinin de altına İBB olarak gülücük koymanın, bu kadar sempatik bir tavrı, bize kınama cümlesi olarak taşımanızı bugünün çok acı bir anısı olarak size havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu'dan İBB bütçesine borçlanma eleştirisi
Tevfik Göksu'dan İBB bütçesine borçlanma eleştirisi
Tevfik Göksu'dan İBB bütçesine borçlanma eleştirisi
Tevfik Göksu'dan İBB bütçesine borçlanma eleştirisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, İstanbul, Göksu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tevfik Göksu'dan İBB bütçesine borçlanma eleştirisi - Son Dakika


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