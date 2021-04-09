Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 29. haftasında sahasında ağırladığı Altınordu'yu 5-3 mağlup etti.

Goller: Dk. 18 ve Dk. 76 Cem Ekinci, Dk. 25 Mehmet Tayfun Dingil, Dk. 46 Eze, Dk. 52 Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 49 Enis Destan, Dk. 58 (Penaltıdan) ve Dk. 64 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

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