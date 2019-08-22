TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı

TFF 1. Lig'de 2. haftanın heyecanı yarın oynanacak Boluspor- Adana Demirspor maçıyla başlayacak.
1. Lig'de 2. haftanın açılış maçı yarın saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak.
TFF 1. Lig'de 2. haftanın programı şöyle
Yarın:
20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
24 Ağustos Cumartesi:
16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Aktepe)
21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
21.45 Altınordu- Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
25 Ağustos Pazar:
17.00 Ümraniyespor- Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Ekol Göz Menemenspor- Hatayspor (İzmir Atatürk)
21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Adanaspor- Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 İstanbulspor- Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)