TFF 3. Lig'de 17. Hafta Sonuçları

18.01.2026 19:34
İnegöl Kafkasspor, Bingölspor, Sebat Gençlikspor ve Kütahyaspor liderliği elde etti.

TFF 3. Lig'de 17. hafta maçları sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlar sonucunda 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta da Kütahyaspor haftayı lider tamamladı.

Ligde 17. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAVP
1.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ17104328141434
2.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ1710432291334
3.ÇORLU SPOR 19471794427161131
4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR 1794426151131
5.BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ178631914530
6.GALATA SPOR KULÜBÜ178452315828
7.YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ177552518726
8.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ176652424024
9.SİLİVRİSPOR176472223-122
10.BULVARSPOR176472125-422
11.İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ174851319-620
12.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ174761820-219
13.KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ1752101524-917
14.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ1742111123-1214
15.BURSA NİLÜFER FUTBOL 1734101325-1213
16.EDİRNESPOR1722131235-238
2. Grup:

OGBMAYAVP
1.12 BİNGÖL SPOR16122237152238
2.SİLİFKE BELEDİYE SPOR176922011927
3.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR177642217527
4.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ176832213926
5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR177552017326
6.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR177462023-325
7.MDGRUP OSMANİYESPOR177372322124
8.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ1741032320322
9.DİYARBEKİR SPOR 175661823-521
10.CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ164751913619
11.MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ174762022-219
12.KİLİS 1984175481324-1119
13.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR173861818017
14.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ174492032-1216
15.SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR173771427-1316
16.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR173681830-1215
3. Grup:

OGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİK SPOR17134039142543
2.FATSA BELEDİYESPOR17113325141136
3.52 ORDUSPOR FK17112444182635
4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR17104338162234
5.TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ1675426121426
6.KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR176832620626
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR166552018223
8.PAZARSPOR176471624-822
9.ORDUSPOR 1967175572029-920
10.1926 BULANCAKSPOR175481932-1319
11.TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ175391523-818
12.AMASYASPOR FK174491527-1216
13.ARTVİN HOPASPOR1743101727-1015
14.GİRESUNSPOR1734101730-1313
15.KARABÜK İDMANYURDU SPOR1734101634-1813
16.ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ171881227-1511
4. Grup:

OGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ17142140103044
2.KARŞIYAKA17114223111237
3.ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ17113334161836
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR17104335152034
5.OKTAŞ UŞAK SPOR 1711152317634
6.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR1795332151732
7.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ1710252718932
8.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ1782729181126
9.SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ176382222021
10.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ175481625-919
11.ALTAY175391523-818
12.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR172691933-1412
13.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ1733111631-1512
14.AFYONSPOR KULÜBÜ1725101535-2011
15.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ1723121335-229
16.NAZİLLİ SPOR170413641-354

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnegöl, Futbol, Spor, Son Dakika

