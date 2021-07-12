TFF 3. Lig'de gruplar belli oldu. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilen kuraların ardından, TFF 3. Lig'de 3 grupta mücadele edecek olan ekipler belirlendi.

TFF 3. Lig kuraları çekildi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekiminde, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve kulüp temsilcileri hazır bulundu. 55 takımın mücadele edeceği 3. Lig'de 2. Grup'ta 19 takım, 1. ve 3. Grup'ta ise 18 takım yer alacak. 4-5 Eylül'de başlayacak olan ilk yarı, 19 Aralık'ta bitecek. Ancak 19 takımın yer aldığı 2. Grup'taki ilk yarı maçları, 26 Aralık'ta tamamlanacak. 16 Ocak'ta başlayacak olan ikinci yarı ise 30 Nisan'da tamamlanacak, ardından da Play-Off karşılaşmaları oynanacak. Ligde 6, 12, 22, 27 ve 32. hafta karşılaşmaları hafta içerisinde oynanacak. Grupların belirlenmesi öncesinde, her takımın, her takımla karşılaşabilmesi adına, aynı şehir ve bölgede yer alan takımlar torbalara ayrıldı ve bu takımların farklı gruplarda yer alması sağlandı.

Büyükaydın: "Yüzde 50'lik taraftarla başlamak istiyoruz"

Toplantıda açıklamalarda bulunun TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, görev alan tüm başkan ve yöneticilere başarılar dilerken, "Geçen sezon zor da olsa, ligleri tamamladık. Üst lige çıkan kulüpleri tebrik ediyorum. Kulüplerin pandemi nedeniyle takımını sahaya süremediği dönemler oldu. Bazen maçları ertelediğimiz zamanlar oldu, bazen de farklı çözümler üreterek yola devam ettik. Yeni sezon yeni heyecan. Ankara'da genel kurulda fikstürü çekerek yol haritamızı belirleyeceğiz. Herkes taraftar özlemi çekiyor. Önümüzdeki sezon yüzde 50'lik taraftar limitiyle başlatmak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

TFF 3. Lig'de yer alan 3 grupta mücadele edecek takımlar şu şekilde:

3. LİG 1. GRUP

1954 Kelkit Belediyespor

Arnavutköy Bld.

Artvin Hopaspor

Batman Petrol

Belediye Kütahyaspor

Bergama Belediyespor

Bursa Yıldırımspor

Çalatcaspor

Elazığspor

Erbaaspor

Fatsa Belediyespor

Hendekspor

Kahta 02 Spor

Karaman Belediyespor

Mamak FK

Nevşehir Belediyespor

Osmaniyespor FK

Sancaktepe FK

3. LİG 2. GRUP

52 Orduspor

68 Aksaray Belediyespor

76 Iğdır Belediyespor

Alanya Kestelspor

Altındağspor

Bayrampaşaspor

Çarşambaspor

Darıca Gençlerbirliği

Düzcespor

Elazığ Karakoçan FK

Hacettepespor

Halide Edip Adıvar

İskenderunspor

Kızılcabölükspor

Kuşadasıspor

Malatya Yeşilyurt

Siirt İl Özel İdare

Şile Yızdızspor

Yomraspor

3. LİG 3. GRUP

Ağrı 1970 Spor

Belediye Derince

Büyükçekmece Tepecik

Ceyhanspor

Çankaya FK

Edirnespor

Erokspor

Fethiyespor

Gümüşhanespor

İçel İdmanyurdu

Karbel Karaköprü Bld.

Kardemir Karabükspor

Karşıyaka

Kırıkkale Büyük Anadolu

Mardin Fosfatspor

Modafen

Ofspor

Orduspor 1967 - İSTANBUL