TFF'den Bahis Soruşturması: 212 İsim PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini "tedbirli" olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin açıklamasına göre, son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ile TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı belirlenen 104 futbol menajeri, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.
PFDK'ye sevk edilen isimler şöyle:
Teknik sorumlular
|Adı
|Soyadı
|1
|SAVAŞ
|YILDIRIM
|2
|SEMİH
|TOKATLI
|3
|HAKAN
|YILMAZ
|4
|SERKAN
|ENÇETİN
|5
|TANSU
|YAAN
|6
|GÖKHAN
|ÜNAL
|7
|NECDET EMRE
|ÖZBAYER
|8
|AYDEMİR EMRAH
|UZUN
|9
|HARUN
|DİŞLİTAŞ
|10
|ERHAN
|KOÇ
|11
|İLKER
|ERDEM
|12
|İLKER
|AVCIBAY
|13
|MURAT
|PARLAK
|14
|TANER
|GÜRSOY
|15
|AVNİ
|OKUMUŞ
|16
|TEVFİK ATA
|TEKİN
|17
|ADEM
|ÇAĞLAYAN
|18
|TANER
|GÜLLERİ
|19
|ERDOĞAN
|SARIUŞAK
|20
|ALİ ASIM
|BALKAYA
|21
|ERTÜRK KORAY
|BALCIOĞLU
|22
|CEVDET
|UZUNKÖPRÜ
|23
|MURAT
|SÖNMEZ
|24
|AHMET
|YURTSEVER
|25
|METİN
|İLHAN
|26
|BÜLENT
|YENİHAYAT
|27
|SADULLAH
|ZEHİR
|28
|MEHMET
|SEÇKİN
|29
|SERCAN
|YILDIRIM
|30
|MUZAFFER
|TAŞKIN
|31
|SERDAR
|GÖÇERLER
|32
|MUZAFFER
|BİLAZER
|33
|MURAT
|ÖZKAN
|34
|CAN
|GÜÇER
|35
|NURİ
|ÇOLAK
|36
|COŞKUN
|ÖZ
|37
|METE
|IŞIK
|38
|ERGÜN
|IŞIK
|39
|MEHMET
|EROL
|40
|SAİT
|TAŞ
|41
|İLHAN
|ÖZBAY
|42
|VOLKAN
|ERTEN
|43
|MUSTAFA ALPER
|AVCI
|44
|ORHAN
|KOSULU
|45
|ÖZGÜR
|ERGÜN
|46
|AYHAN TUNA
|ÜZÜMCÜ
|47
|GÜRKAN
|FERHATOĞLU
|48
|ŞENOL
|DEMİR
|49
|GÖRKEM
|ÖNCÜ
|50
|ENVER
|ŞEN
|51
|CÜNEYT
|DUMLUPINAR
|52
|AYHAN
|BAHAR
|53
|MUHAMMET
|YILMAZ
|54
|ASLAN
|TOKLU
|55
|BAYRAM
|TOYSAL
|56
|ALİ
|BEYKOZ
|57
|ENGİN
|DURSUN
|58
|GÖKHAN
|BEKLEMİŞ
|59
|AHMET
|DUMAN
|60
|MURAT
|HACIOĞLU
|61
|RIZVAN
|ŞAHİN
|62
|UĞUR
|KULAKSIZ
|63
|İSMAİL
|ERTEKİN
|64
|AYKUT
|ERDOĞAN
|65
|SEMİH
|ÖZÜ
|66
|AHMET
|TAŞYÜREK
|67
|SİNAN
|DURMUŞ
|68
|ERHAN
|ÇELİK
|69
|ADİL
|TOZLU
|70
|FUAT
|ERARSLAN
|71
|ÖZGÜR
|ÇETİNER
|72
|EGEMEN
|URHAN
|73
|MEHMET
|BİRİNCİ
|74
|HASAN UĞUR
|KARDAL
|75
|GÜRKAN
|ASLAN
|76
|BAYRAM
|SEVİNDİK
|77
|MUSTAFA
|ÇAPANOĞLU
|78
|SELAHADDİN
|DİNÇEL
|79
|SERHAT
|GÜLLER
|80
|RAMAZAN
|KURŞUNLU
|81
|İBRAHİM RAİF
|ALBAY
|82
|ONUR
|YENİYURT
|83
|EVREN
|ŞENEL
|84
|SERTAÇ
|GEZER
|85
|HASAN
|YÜKSEL
|86
|HAYATİ
|PALANCI
|87
|ÜMİT METİN
|YILDIZ
|88
|HAKAN
|ÇOBANOĞLU
|89
|KEMAL
|DULDA
|90
|SELÇUK
|AKÇAY
|91
|KADİR
|KAR
|92
|CAHİT
|ERÇEVİK
|93
|MİTHAT
|ÇULCUOĞLU
|94
|FATİH SERKAN
|ALBAYRAK
|95
|ÖZDEN
|TÖRAYDIN
|96
|ERAY
|GÜLAY
|97
|NAZIM
|GÜLAY
|98
|MEHMET
|ALTIPARMAK
|99
|İBRAHİM TOLGAY
|KERİMOĞLU
|100
|CAFER
|ELEK
|101
|HAKAN
|KELEŞ
|102
|UFUK
|SARI
|103
|BAHADDİN
|GÜNEŞ
|104
|UFUK
|UYSAL
|105
|İBRAHİM
|YILDIRIM
|106
|SERDAR
|UYGUN
|107
|ERKAN
|BÖLÜKBAŞ
|108
|CEMİL
|AKTAŞ
Futbol menajerleri
|ADI
|SOYADI
|1
|ABDUL SAMET
|SÜNER
|2
|ABDULLAH
|EŞ
|3
|AHMET
|CAN
|4
|AHMET VEYSEL
|ÜNAL
|5
|ALİ
|SÜNNETÇİOĞLU
|6
|ALİCANSUN
|BEGEÇARSLAN
|7
|ARAS
|ŞENER
|8
|AŞKIN AYTAÇ
|SÜMERCAN
|9
|AYHAN
|DÜNDAR
|10
|BARBAROS
|KILINÇ
|11
|BARIŞ
|GÜÇLÜ
|12
|BASRİ GÖKHAN
|KEÇECİ
|13
|BERK
|AĞANOĞLU
|14
|BERKAY
|TÜRKMEN
|15
|BUĞRA
|BEYKOZ
|16
|BURAK
|KARADUMAN
|17
|CANER
|ÖZKAN
|18
|CEM
|DEDA
|19
|CENK
|ERGÜN
|20
|CEYHUN
|YAMAN
|21
|CİHAN
|ERCÜMENT
|22
|ÇAĞATAY
|ÇATALKAYA
|23
|DENİZ
|GELBERİ
|24
|DENİZ
|DOĞAN
|25
|EMİN
|KOÇ
|26
|EMRAH
|AKÇAAY
|27
|ENES
|KÜÇÜK
|28
|ERCAN
|KUGU
|29
|ERDAL
|FERİN
|30
|EREN
|AÇILDI
|31
|ERKAN
|AFACAN
|32
|ERKAN
|GÜMÜŞBAŞ
|33
|ERKAN
|YETİŞMİŞ
|34
|ERTAN COŞKUN
|ÖĞER
|35
|FARUK
|CÖMERT
|36
|FATİH
|YALÇIN
|37
|FATİH
|İPEK
|38
|FATİH
|BABAÇ
|39
|FATİH
|ŞAHİNOĞLU
|40
|FERHAT
|PAZARBAŞI
|41
|FURKAN
|ŞENOL
|42
|FURKAN TALHA
|YAĞCI
|43
|GÖKALP
|DEMİR
|44
|GÖKÇE BERK
|AKÇA
|45
|GÖKHAN
|ESER
|46
|GÖKHAN
|TABAKCIOĞLU
|47
|GÖKHAN
|ENGİN
|48
|GUY MARC
|GAHOUROU
|49
|GÜRCAN
|ALPASLAN
|50
|GÜREL
|BERGEN
|51
|HAYRETTİN
|KILIÇ
|52
|HÜRRİYET
|RAVALI
|53
|HÜSEYİN
|BAYRAK
|54
|HÜSEYİN
|OK
|55
|İBRAHİM
|İŞEN
|56
|İSA
|ÖZÜDÜZ
|57
|İSKENDER
|ÇAM
|58
|İSMET
|BİTER
|59
|MEHMET
|KAYA
|60
|MEHMET
|MUSTAFAOĞLU
|61
|MEHMET
|TAŞKIN
|62
|MEHMET GÖKMEN
|ÖZDEMİR
|63
|MERTER
|ORTAÇ
|64
|MESUT
|VATANSEVER
|65
|MUHAMMET EMRE
|ERKAN
|66
|MURAT
|UZUNMEHMET
|67
|MURAT
|KAZANCI
|68
|MURAT
|ŞENAY
|69
|MURAT
|EDİS
|70
|MUSTAFA
|KURT
|71
|MUSTAFA CAN
|GEZGİN
|72
|MUSTAFA ERDEM
|KARAGÖL
|73
|MÜCAHİT
|AVCU
|74
|NECDET
|ERGEZEN
|75
|OKAN
|KARABULUT
|76
|OLGAY
|KIZILKAPLAN
|77
|ONUR
|PAKER
|78
|ONUR ALP
|YAĞCIOĞLU
|79
|ORÇUN
|YÜCEL
|80
|ORHAN
|KIRKPINAR
|81
|ORHANMERT
|BİLGİNAN
|82
|OSMAN
|ARTÜN
|83
|ÖMER
|KIZILKOCA
|84
|ÖZCAN
|ÜSTÜNTAŞ
|85
|RAİF KAAN
|SEZER
|86
|SEMİH
|ALBAYRAK
|87
|SERDAR
|MERİÇ
|88
|SERDAR
|YOLOĞLU
|89
|SERHAN
|SERBEST
|90
|SERTAN
|VARDAR
|91
|SEZER
|SEZGİN
|92
|SEZER
|BRAVO
|93
|ŞEVKİ
|TEKELİ
|94
|TARIK
|TEKİN
|95
|TARIK
|ÖZASLAN
|96
|TEVFİK EFE
|GÜLÜMSER
|97
|TOLGA
|ÇAĞALA
|98
|TOLGA
|ALTINCI
|99
|UTKU
|ATAÇ
|100
|YALÇIN FATİH
|İLEK
|101
|YALÇIN UMUT
|ÇINAR
|102
|YAVUZCAN
|BAKACAK
|103
|YİĞİT
|ÖZEN
|104
|YİĞİT
|TEMİZKANOĞLU
