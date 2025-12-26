TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var - Son Dakika
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

26.12.2025 19:59  Güncelleme: 20:25
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması çerçevesinde 9 hakem ve 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Disipline sevk edilenler arasında bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakemi Ali Palabıyık da bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 9 hakem ve 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadıkları gerekçesiyle; 11'i üst klasman, 21'i klasman, 2'si yeni klasman ve 8'i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilcinin tedbirli olarak disipline sevk edildiği bildirildi.

BAHİS SORUŞTURMASI ONLARA DA UZANDI

Ayrıca federasyon yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifalarını sunan 33 temsilci hakkında da futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynamadıklarının belirlenmesi amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na resmi yazı gönderildiğini duyurdu.

PFDK'ya sevk edilen temsilciler şu şekilde:

"ÜST KLASMAN: Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Levent Karabudak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren

KLASMAN: Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ulaş İnci, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntaş, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şekip Akın

FEDERASYON GÜVENLİK VE AKREDİTASYON: Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, İlter Öz, Mert Ruhi Elmas

YENİ KLASMAN: Önder Algül, Sertaç Erdem"

9 HAKEM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Öte yandan TFF, 9 hakemi de PFDK'ya sevk etti. Sevk edilen hakemler arasında Süper Lig hakemi Ali Payabıyık da bulunuyor. Söz konusu hakemlerin isimleri şöyle:

SÜPER LİG: Ali Palabıyık

KLASMAN HAKEMİ: Alper Oran, Erhan Kutlu

KLASMAN YARDIMCI HAKEMİ: Ali Tuna, Berkay Daban, Halit Karacabay, Okan Akbal, Sedat Etik

İL HAKEMİ: Yusuf Bozdoğan

30 GÖZLEMCİ PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz gün bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 5'i üst klasman olmak üzere toplam 30 gözlemcinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Dene Mene Dene Mene:
    İlk önce İbrahim şikebahçeoğlu almaları lazım. 197 17 Yanıtla
    061400Ho 061400Ho:
    fb ye şike yaftalamaya çalışanların hepside fetö den içeri girdiler ve daha üç gün önce TFF eski yetkililerinide topladılar,yargıtayına kadar suçlama yapılamamışken birilerinin fb için şikeden bahseden fetö piçlerinin maşalığını yapmak demektir. 18 128
    Volkan Yesillik Volkan Yesillik:
    Önce ananı alsalar, seni yaparken şike yapmış bence. 15 30
    Apple User Apple User:
    gs taraftarı olduğunu bu kadar belli etme 17 7
    Muammer Elbaş Muammer Elbaş:
    siz nesiniz de başkasına çamur atıyorsunuz, kim suçlu bilmeden, günah almak geleneksel sporunuz galiba 2 11
  • Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    TFF ve mhk yide alsınlar 51 0 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    iyide TFF,mhk .her hafta bunca haksızlik varken, üstündeki sorumluluğu değilde resmi olan bahisimi bu kadar suç olarak görüyor. 46 0 Yanıtla
  • oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Beşiktaş’ı doğrayanlardan sadece biri. Ahmet Çakar, Vahap Beyaz. Cem Papila Bülent Yıldırım. Arda Kardeşler. Ve daha nicesi. Beşiktaş’ın ahının altında kalın. Gün yüzü görmeyesiniz inşallah. 28 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    ULKENIN CIVISI CIKMIS SANAT, SPOR, SIYASET ELINI NEREYE ATSAN ELINDE KALIYOR 31 1 Yanıtla
21:18
“Ebru Gündeş’in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı“ iddiası
"Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı" iddiası
21:02
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi
20:44
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
19:20
Emekliye promosyon yarışı kızıştı İşte en yüksek ödeme yapan bankalar
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar
18:59
Yürekleri yakan kaza Genç çift ve 3 aylık bebekleri hayatlarını kaybetti
Yürekleri yakan kaza! Genç çift ve 3 aylık bebekleri hayatlarını kaybetti
18:21
Beşiktaş iki futbolcunun kalemini kırdı: Kendinize kulüp bulun
Beşiktaş iki futbolcunun kalemini kırdı: Kendinize kulüp bulun
17:29
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye’nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş
17:16
Bakan Tunç uyardı: Düğün ve nişanlarda silah atana 7,5 yıla kadar hapis
Bakan Tunç uyardı: Düğün ve nişanlarda silah atana 7,5 yıla kadar hapis
15:36
Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti
Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var
15:03
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti
14:32
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi’den jet hamle
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
