Son Dakika Haberleri: TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Riva'da başladı
Son Dakika Spor Haber

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Riva'da başladı

38 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Riva'da başladı.

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Riva'da başladı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Riva'da başladı.
Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların temsilcileri katıldı.
Toplantıya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları iştirak ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gelmedi. Sarı-kırmızılı ekip adına Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer yer aldı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman'ın hazır bulunduğu toplantıda, kulüp temsilcilerinin yeni federasyon yönetimiyle tanışacağı, yayıncı kuruluşun taleplerinin görüşülüp, sezon değerlendirmesi yapılacağı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:08 Kaynak: AA
Hasan Doğan, Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu, Riva, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın istediği Skov, futbol hayatını Türkiye'de sürdüreceği iddialarını yalanladı Galatasaray, Wesley Sneijder'i istemedi! Danny Welbeck, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro istedi! Galatasaray Banega transferini bitirdi! İşte oyuncunun maliyeti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:46:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Riva'da başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]