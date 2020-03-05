THTC'nin bu senenin ilk Olağan Sağlık Turizm İstişare Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel THTC'nin bu senenin ilk Olağan Sağlık Turizm İstişare Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

THTC'nin bu senenin ilk Olağan Sağlık Turizm İstişare Toplantısı düzenlendi

7 saat önce

Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi (THTC), bu yılın ilk Olağan Sağlık Turizmi İstişare Toplantısı'nı Ankara'da gerçekleştirdi.

THTC'nin bu senenin ilk Olağan Sağlık Turizm İstişare Toplantısı düzenlendi, System.String[]

Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi (THTC), bu yılın ilk Olağan Sağlık Turizmi İstişare Toplantısı'nı Ankara'da gerçekleştirdi.


Green Park Otel'de katılımın yoğun olduğu toplantıda, THTC Kurucu Başkanı Emin Çakmak moderatörlüğünde panelist olarak eski Sağlık ve Kültür Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, THTC İcra Kurulu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, THTC Genel Sekreteri Dr. Genco Çetinkanat, THTC İç Anadolu Bölgesi Başkanı Ali Olgun Boydak, THTC Dental Grup Başkanı Yalçın Genç, THTC Acentalar Grup Başkanı Elifcan Aslan ve THTC Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yunus Gürkan yer aldı. AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Güven Hastanesi CEO'su Dr. Aylin Yaman, Eskişehir Fizyomer Merkezi CEO'su Dr. Türkan Tunerir, Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Dilaver Tengilimoğlu ve Entamed Group yöneticilerinin de yer aldığı toplantıda, Ankara ve çevre illerin önümüzdeki süreçte etkin rol alabilmesi için gerekli çalışmalar istişare edildi. Toplantıda Ankara ve çevre illerde sağlık turizmini geliştirmek ve daha ileriye taşımak adına da girişimlerde bulunuldu. İlk oturumda panelistlerin bilgileri ve düşüncelerini paylaştığı toplantıda ikinci oturumda katılımcıların sorularının cevaplanması ile devam etti. Oturumda başta Türkiye'nin sağlık turizmi olmak üzere Ankara ve İç Anadolu için global projelerin ilk adımlarını atmak noktasında kararlar alındı. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:06 Kaynak: İHA
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