Ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

07.10.2022 13:18
Ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari araç ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari araç ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Kıbrıs Caddesi kavşağında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki 09 DL 457 motosiklet ile iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan Z.U. idaresindeki 09 S 2425 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü Y.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Son dakika haberi... Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu Son dakika haberi... Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu
Kaynak: İHA

Tragger, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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