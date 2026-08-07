TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı - Son Dakika
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TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı

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Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur ve Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur’un katıldığı organizasyonda 150’ye yakın medya yöneticisi, gazeteci ve akademisyen buluştu. Çalıştayda dijital medyanın geleceği ve internet gazeteciliğindeki dönüşümün masaya yatırılıyor.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), 13. Dijital Medya Çalıştayı'nı Iğdır’da gerçekleştiriyor. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, çalıştayda dijital medyanın geleceği ve internet gazeteciliğinin dönüşümünün masaya yatırıldığını söyledi.

TİGAD geleneksel hale getirdiği Dijital Medya Çalıştayı'nın 13.’sü Iğdır’da gerçekleştiriliyor. Organizasyonda Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 150 gazeteci, medya yöneticisi, akademisyen ve sektör temsilcisi ile dijital medyanın geleceği ve internet gazeteciliğinin dönüşümü kapsamlı şekilde ele alınacak.

TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı

ADALET BAKANI GÜRLEK DE KATILDI

Çalıştayın resmi açılışı Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in de katıldığı ve bir konuşma yaptığı çalıştayın açılış programında  TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar,  protokol üyeleri konuşma yaptı.

TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı

BİR SONRAKİ ÇALIŞTAYIN ADRESİ "BURDUR"

Geçgel, "13. çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Sayın Bakanımız biraz sonra sizlerle sohbet edecektir. Dolayısıyla Sayın Bakanımız bize şeref verdi. Sayın Bakanım, bu 13. çalıştayımız. Ar-Ge faaliyetleri de yaptık. İlk çalıştayımızı da Sayın Bakanımın şehrinde yapmıştık. Yani çalıştaya Nevşehir'de başlamıştık. Son çalıştayımız, 12. çalıştayı Kırşehir'de yapmıştık 1,5 ay önce. Bugün Iğdır'dayız. Bundan sonra da Burdur'la devam edeceğiz inşallah. Müsaadenizle Sayın Bakanım, efendim sizi sahneye arz ediyorum." sözleriyle çalıştayın açılışını yaptı.

TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı

PANELLERLE ÖNEMLİ KONULAR KONUŞULACAK

Çalıştay kapsamında düzenlenecek panellerde; yapay zekânın haberciliğe etkileri, yeni nesil telif hakları, doğrulama gazeteciliği, dezenformasyonla mücadele, sosyal medya, televizyon haberciliği, ajans haberciliği ve yerel medyanın geleceği alanında uzman isimler tarafından değerlendirilecek.

TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı

Haber: Hüseyin Zorkun

Cengiz Ekrem Teymur, Bedia Teymur, Akın Gürlek, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Türkiye, Medya, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Iğdır TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı - Son Dakika

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