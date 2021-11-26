TİKA, Azerbaycan'daki STK'ler için "Kapasite Geliştirme Programı" düzenledi - Son Dakika

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Azerbaycan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) destekleriyle Avrupa'da BM'ye akredite tek Türk sivil toplum kuruluşu Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyince (COJEP) STK'ler için "Kapasite Geliştirme Programı" gerçekleştirildi.

Bakü'de düzenlenen programın açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, COJEP Genel Başkanı Ali Gedikoğlu, COJEP Genel Sekreteri Celil Yılmaz, TİKA Bakü Program Koordinatörü Fatih Yılmaz ve STK temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada STK'lerin bölgesel ve küresel sorunlarda birlikte hareket etmesinin önemine değindi.

Türk dünyası STK'lerinin birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirten Bağcı, "Küresel meselelere duyarlılığımızı yükseltmemiz gerekiyor. Bugün artık mazlumlara kendi haklarını daha güçlü bir şekilde savunma imkanı ortaya çıkmıştır. Her alanda bir araya gelerek sesini yükseltme gereği ortadadır." dedi.

COJEP Genel Başkanı Gedikoğlu da daha önce Afrika'da benzer etkinlikler düzenlediklerini, şimdi kardeş ülke Azerbaycan'daki STK'ler ile bir araya geldiklerini, aralıkta ise Bangladeş'teki STK'ler ile toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.

Gedikoğlu, STK'ler arasında tecrübe paylaşımı ve dayanışma kültürünün oluşturulmasını amaçladıklarını söyleyerek "Küresel sorunların çözümü için STK'ler arasında yeni dayanışma stratejileri geliştirmemiz lazım. Afrika ve Avrasya STK'lerinin bir araya geldiği, adaleti merkeze alan bir sinerji ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

COJEP Genel Sekreteri Yılmaz, Türkiye'deki STK'lerin bölgede ve dünyada çok daha fazla etkin olması gerektiğini vurguladı.

STK'lerin ülkelerin en güçlü dinamikleri olduğunu belirten Yılmaz, "Ülkelerimizin kalkınması ve daha adil dünya için potansiyelimizi daha etkin kullanmalıyız. Adil bir dünyanın STK'lerin dayanışması ve iş birliği ile olacağına inanıyoruz. Bunu hayata geçirmenin yolu dünyada iş birliklerinin güçlü temellerini atmaktan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik, "Sivil toplumun yeri ve rolü", "Adil bir dünya için model ülke Türkiye ve kurumsal iş birlikleri", "Uluslararası fonlara erişim ve proje teknikleri", "Medya ve sivil toplum ilişkileri" ile "Uluslararası kuruluşlarda lobicilik" başlıklı sunumlarla devam etti.