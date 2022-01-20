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TikTok heyeti TBMM'de sunum yaptı (2) - Son Dakika

TikTok heyeti TBMM'de sunum yaptı (2)

20.01.2022 17:04
TikTok heyeti TBMM'de sunum yaptı (2)

MİLLETVEKİLLERİNİN SORULARINI CEVAPLADILARTBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda TikTok temsilcileri sunumlarının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

MİLLETVEKİLLERİNİN SORULARINI CEVAPLADILAR

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda TikTok temsilcileri sunumlarının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. TikTok Türkiye'den sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen, kısıtlılık şartlarına ilişkin içeriklerde yaş kategorilerine yönelik soru üzerine, "Sizin için' dediğimiz bir sekmemiz mevcut. Uygulamamızın içerisindeki bu bir özet akış aslında. Her kullanıcıya özgü çeşitli tercihleri yansıtan bir akış. Burada sistem kişiselleştirilmiş bir akış oluşturuyor ve bunun için çeşitli verileri topluyor. Bu verileri belirli bir algoritmadan işleyerek, kullanıcılara özelleştirilmiş bir içerik deneyimi yaşatıyor. Kullanıcıların beğendiği ve paylaştığı videolar, takip ettiği hesaplar, yayımladığı yorumlar ve oluşturduğu içerikler gibi bütün kullanıcı etkileşimlerini aslında hesaba katan bir havuz gibi düşünün. Bu havuzda bir denklem işletilerek sizin için denilen akış biriminde bu algoritma üzerinden en ilgi çekici içerikler kullanıcılarla paylaşılıyor" dedi.

Gelen, kullanıcı bilgilerinin paylaşılmasına ilişkin, "Mahkeme kararı ve 5651 sayılı kanun neyi hükmediyorsa bizde onu yerine getiriyoruz. Bize savcılıktan, mahkemeden herhangi bir resmi yasal bir talep geliyorsa biz de orada bizimle ne paylaşılıyorsa, önce tabii ki hukuk birimimize gönderiyoruz. Onlar bu konuyu değerlendirip bütün şeylere en doğru şekilde yanıt vermeye çalışıyorlar" diye konuştu. Gelen ayrıca, 2021 yılında 93 milyon TL dijital hizmet vergisi ödediklerini,Türk kullanıcılarının verilerinin ABD ve Singapur'da saklandığını belirtti.ŞEFFAFLIK TARTIŞMASITikTok'un Ortadoğu, Afrika, Pakistan ve Türkiye'den sorumlu Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Müdürü Farah Tukan da, şeffaflık raporunun bir taahhüt olup olmadığına ilişkin soruya, "Bizler sadece topluluk kurallarını ortaya koymakla ve 'bu yasak bu yasak değil, şunu yapabilirsiniz bunu yapamazsınız' söylemlerde bulunmakla kalmıyoruz. Bu şeffaflık raporlarını yayımlamamızın amacı; eyleme geçtiğimizi göstermek. Raporlarımızın dört tane kategorisi var " yanıtı verdi.Bunun üzerine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Bunlar yanıt değil açıklama. Burası TBMM olduğu için burada mutlaka bunları açıklayan, detaylandıran, şeffaf hale getirebilecek, sizi toplumda şeffaf olarak algılatacak yazılı açıklamalar yapmanız lazım. Bunlar sorularımızın yanıtları değil. Mali yapılarda şeffaflık yok. Hukuki yapılarda şeffaflık yok. Toplumun karşısında bir yapı getiriyorlar ama yapının dörtte üçünü göremiyoruz burada" dedi.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da, "Tuncay Özkan Bey'in söylediği bu şeffaflık meselesini çok önemsiyoruz. Siz bir özel şirketsiniz, buna saygı duyuyoruz ama burada sorulan soruların açık net bir şekilde cevaplarını bekliyoruz" diye konuştu.


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Dijital Mecralar Komisyonu, Türkiye, Kamu, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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