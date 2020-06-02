TİM: İhracat Mayıs'ta yüzde 40.9 düşüşle 9.96 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, Mayıs ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40.9 düşüşle, 16 milyar 855 milyon dolardan, 9 milyar 964 milyon dolara geriledi.

TİM verilerine göre, yılın ilk beş aylık döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.7 düşüşle 76 milyar 730 milyon dolardan, 61 milyar 626 milyon dolara geriledi. Böylece, Mayıs ayı itibarıyla son bir yılda ihracat da, bir önceki döneme göre yüzde 8.4 düşüşle, 180 milyar 955 milyon dolardan, 165 milyar 732 milyon dolada düştü,

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Normalleşme dönemi ve sonrasında, ihracatta beklentimiz 'normalin de ötesi'" dedi ve ekledi:

"Olağanüstü koşulların, fevkalade fırsatları barındırdığına inanıyoruz. Gerek salgın sürecinin yönetilmesi, gerekse salgın sonrasında ortaya çıkacak fırsatların öngörülmesi ve değerlendirilmesi anlamında birçok farklı çalışmaya imza attık.

"Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, dış ticarette normalin ötesi için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz.

"İnanıyoruz ki, salgının sona ermesinin ardından ihracatçılarımız yaşanan bu kaybı fazlasıyla telafi edecek, Türkiye'nin küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir.

Salgının etkisiyle birçok ülkenin ihracatının son yılların en dramatik düşüşüyle karşı karşıya kaldığını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, "Almanya'nın ihracatı mart ayında aylık bazda son 30 yılın en sert düşüşünü yaşarken, Japonya'nın ihracatı da nisan ayında son 11 yılın en sert düşüşünü kaydetti" dedi ve ekledi:

"Elbette yaşanan bu küresel şokun etkisiyle, ülkemiz ihracatı da Mart ayının ortalarından itibaren geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre aylık bazda düşüşlerle karşı karşıya kaldı.

"Ülkemiz daha önce kriz dönemlerinde ihracatta kaçınılmaz olarak benzer düşüşler yaşamış olsa da, kayıplarını her zaman hızla telafi ederek ihracatta yeni rekorlara ulaşmayı başardı.

"Öyle ki, 2001 krizi sonrası ülkemiz ihracatında 3 yıl içerisinde yüzde 100 artış gerçekleşti. Yine 2008- 2009 küresel finans krizi sonrası ihracatımızda yine 3 yıl içerisinde yüzde 50 artış gerçekleşti.

"Salgının ihraç pazarlarında yoğun olarak hissedildiği bir periyodun geride bırakıyoruz. Normalleşme dönemi ve sonrasında, ihracatta beklentimiz 'Normalin de ötesi'.

"İnanıyoruz ki, salgının sona ermesinin ardından ihracatçılarımız yaşanan bu kaybı fazlasıyla telafi edecek, Türkiye'nin küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir."

Salgın sürecinde yerli ve milli üretime verilen önemin daha iyi anlaşılması için yaşanan küresel tedarik zincirinden çıkarılacak çok ders olduğunu söyleyen Gülle, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, imalat sanayimizin üretimdeki çeşitliliği ve esnekliği ile salgın sürecinde herhangi bir üründe tedarik sorunu yaşamadı, ancak ne yazık ki bu tarz örnekleri pek çok ülke, en çok ihtiyaç duydukları anda yaşadı.

"Şoklara dayanıklı bir yapıya sahip olan ticaret kültürümüz ülkemizin her alanda küresel virüs salgınından en az etkilenen ülkelerden biri olmasında büyük rol oynadı.

"Salgın sürecinde Türk ihracatçısı tedarikte sağladığı güven ve değişen koşullarda hızla aldığı aksiyonlarla başarılı bir sınav verdi.

"Türk ihracatçılarının tek çatı kuruluşu olan TİM olarak bizler de sadece süreci yakından takip etmekle kalmadık.

"Tüm imkanlarımızı seferber ederek, ihracatta yaşanan her türlü sorunla doğrudan ilgilendik.

"Yeni dönemin getirdiği sorunların hızlıca çözüme kavuşturulabilmesi adına tüm birimlerimizle gerek sahada, gerekse sanalda ışıklarımızı bir gün dahi söndürmeden çalıştık.

"Olağanüstü koşulların, fevkalade fırsatları barındırdığına inanıyoruz. Gerek salgın sürecinin yönetilmesi, gerekse salgın sonrasında ortaya çıkacak fırsatların öngörülmesi ve değerlendirilmesi anlamında birçok farklı çalışmaya imza attık.

"Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, dış ticarette normalin ötesi için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz."

Mayıs ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı Gülle, şu bilgileri verdi:

"Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceği açısından vazgeçilmez bir sacayağı olduğu perçinlenmiş olan ihracatımıza yönelik farkındalık ve TİM olarak ülkemizin her noktasında yürüttüğümüz KOBİ ihracat Seferberliği eğitimlerimizin en net sonucu olarak; mayıs ayında ihracat ailemize 1,117 firmamızın katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız mayıs ayında 83 milyon 284 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, mayıs ayı içerisinde toplam 32 bin 651 firmamız ihracat gerçekleştirdi."

Mayıs ayının lideri, 1 milyar 203 milyon dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü olurken, 1 milyar 177 milyon dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler sektörü ikinci, 840 milyon 203 bin dolara ulaşan Hazırgiyim sektörü üçüncü oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre Otomotiv sektöründe yüzde 56,3, Kimyevi Maddeler sektöründe yüzde 39,1, Hazırgiyimde yüzde 48,2 oranında düşüş gerçekleşti.

Mayıs ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 13,4 artışla 159,6 milyon dolar ihracata ulaşan Yaş Meyve Sebze, yüzde 7,8 artışla 58,2 milyon dolara ulaşan Gemi ve Yat sektörleri oldu.

Mayıs ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 205 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 919 milyon dolar ile Almanya, 881,6 milyon dolar ile ABD ve 602.9 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49.2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67.4'e yükseldi.Aralarında ABD, Almanya, İspanya ve Irak'ın da yer aldığı tam 16 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı 4.53 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 45.4 seviyesine düştü.

Miktar bazında ihracat ise Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.5 düşüşle 10.7 milyon ton olarak gerçekleşti. Mayıs ayında euro dolar paritesinin negatif etkisi 129 milyon 451 bin dolar oldu.