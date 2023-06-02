Tip'den Hatay Milletvekili Seçilen Gezi Davası Tutuklusu Can Atalay'ın TBMM'de Milletvekili Kaydı Yapıldı

Dönem değişiyor ama tepkiler aynı! Meclis açılışında yine bilindik görüntü

Sarıgül'ün diğer CHP'lilerin aksine yemin sonrası yaptığı hareket takdir topladı

Hatay'dan Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın TBMM'deki milletvekili kaydı yapıldı. Atalay'ın kayıt işlemlerini TBMM'ye gelen avukatı Bülent Akbay yaptırdı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık da kayıt işlemleri sırasında Avukat Bülent Akbay'a eşlik etti.

TİP'TEN TEPKİ

TİP, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi.

TİP'ten yapılan açıklama şöyle:

"Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor. Derhal Can Atalay'a Özgürlük!"