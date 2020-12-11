TİP Genel Başkan Yardımcısı Mengüllüoğlu'dan Devlet Tiyatrolarında "baskıcı tutum" iddiası - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, Devlet Tiyatroları çalışanlarının Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un baskıcı tutumu nedeniyle koronavirüs salgını döneminde de çalışmak zorunda kaldıklarını ileri sürdü.

Mengüllüoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, devlet tiyatrolarındaki oyuncu ve sahne arkası çalışanlarının kendi imkanları ölçüsünde salgınla mücadele ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un Devlet Tiyatroları üzerindeki ısrarı ve baskıcı tutumunun, Devlet Tiyatrolarındaki salgın vakalarının artışında büyük etkisinin olduğunu iddia eden Mengüllüoğlu, "Devlet Tiyatroları çalışanları Özgül Özkan Yavuz'un baskıcı tutumu nedeniyle şu salgın döneminde çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Tayin hakkı dolmuş sanatçılar Yavuz'un tayinlere izin vermemesi üzerine bu haklarını kullanamıyorlar." diye konuştu.

Mengüllüoğlu, yaşanan sorunlar nedeniyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un istifa etmesi gerektiğini savundu.