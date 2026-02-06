Ankara'da otobanda otostop çeken bir genç, yolculuk sırasında karşılaştığı sözler karşısında neye uğradığını şaşırdı. Telefon kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, tır şoförünün gence yönelik ifadeleri kamuoyunda tepki topladı.
Paylaşılan görüntülerde tır şoförünün, araçta bulunan kadınla birlikte cinsel içerikli bir teklifte bulunduğu ve gence hitaben "İkiniz de benim için yapacaksınız" dediği duyuluyor. Gencin yaşadığı şaşkınlık ve rahatsızlık, kayıtlara açık şekilde yansıdı.
Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda sosyal medya kullanıcısı olaya sert tepki gösterdi. Kullanıcılar, yaşananları taciz olarak nitelendirirken, şoför hakkında yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu.
Son Dakika › Yaşam › Tır şoföründen otostop çeken gence ahlaksız teklif: Benim için yapacaksınız - Son Dakika
