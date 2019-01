Tire'de Kriz Masasının Gece Yarısı Mesaisi

Aşırı yağışlar sonucu ulaşıma kapanma noktasına gelen Tire- İzmir Karayolunun Akkoyunlu mevkiinde yapılan çalışmalarla trafik normale döndü.Tire Kaymakamlığı kriz masası, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi , İZSU ve jandarma ekipleri olay mahallinde yolun trafiğe açılması için yoğun bir çaba sarf etti. Tire Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Salih Sungurtekin'in refakat ettiği çalışmalarla ulaşıma açılan yolda trafik kontrollü bir biçimde sağlanıyor. Tire-İzmir Karayolunun Akkoyunlu mevkiinde çok sayıda aracın yolda kaldığı ve çekici marifetiyle araçların çekilerek yol güvenliğinin alındığı bildirildi. Herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı 2 günlük afet süresince Tire Kaymakamlığı kriz masası ihbarlara kısa sürede müdahale ederek durumu kontrol altında tutuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Tire Jandarma ekipleri karayolunda çalışmalarına devam ediyor.Yüksek kesimlerde kar yağışıİlçenin yüksek bölgelerinde kar yağışı da halen devam ediyor. Tire İncirliova yolunda her hani bir aksilik ihtimaline karşı ekipler hazır bekletiliyor."Ekiplerimiz 24 saat görev başında"Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven , ekiplerin büyük bir özveri ile 24 saat esasına göre vatandaşın huzur ve güvenliği için iş başında olduğunu söyledi. Tanrıseven, ilgili kurumların kriz masası koordinesinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Karayolları ve ilçe jandarma ekipleri bölgede yoğun olarak çalışmaları sürüyor. Vatandaşlarımı her türlü ihbarlarını kriz masası ve jandarmaya yapabilirler" dedi.Sürücülere uyarıYetkililer İzmir Tire karayolunu ve İncirliova bağlantı yolunu kullanmak isteyen vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu. - İZMİR