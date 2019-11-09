Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

6 saat önce

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti, System.String[]

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Balıkesir Ticaret Borsası ziyareti sırasında, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Ülken ve Özer Matlı, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Başkanı Sadi Güven, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz ile Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş ve meclis üyeleri yer aldı.?

Geçen günlerde hayatını kaybeden Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kula ile Balıkesir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ferhan Şensoy'un annesi Halide Şensoy için bir kez daha taziye dileklerini ileten Hisarcıklıoğlu, "Doğum da ölüm de elimizde değil. Sayın Kula'ya camiamıza hizmetlerinden dolayı şükran duyuyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Balıkesir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ferhan Şensoy'un evine taziye ziyaretinde bulundu. Heyet daha sonra Balıkesir'in Dursunbey ilçesine hareket etti.


YSK Başkanı, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 23:49:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]