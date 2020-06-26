TOKAT Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandı - Son Dakika

TOKAT Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandı

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandıULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yıl dönümü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile törenle kutlandı.

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandı

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ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yıl dönümü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile törenle kutlandı.

Milli mücadele döneminde Atatürk'ün, Amasya'dan Sivas'a geçerken 26 Haziran 1919'da Tokat'a yaptığı ziyaretin yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Aslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak ve daire amirleri katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, törene katılanlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydu.

Anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "26 Haziran 1919 tarihi Tokat halkı için son derece gurur verici ve tarihi bir gündür. Bundan tam 101 yıl önce devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tokat'a teşrif etti. Tüm Tokatlı hemşehrilerimizin bu anlamlı gününü canı gönülden kutlarım. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ile Milli Mücadele'nin meşalesi yakılmış ve yeni Türk devletinin temellerini oluşturmak için ilk adım atılmıştır. 19 Mayıs tarihi, sömürgeci devletlere karşı Türk milletinin Çanakkale'de olduğu gibi şerefli mücadelesinin ve dik duruşunun, düşmana boğun eğmeyeceğinin kararlı bir ifadesidir. Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'nin başlangıcından ölümüne kadar şehrimiz Tokat'a 6 kez gelmiştir. Tokat'a ilk gelişi, 26 Haziran 1919 tarihine rastlamaktadır. 26 Haziran tarihi, sıradan bir gün değildir. Tokat halkı Mustafa Kemal Paşa ile ilk kez bugün tanışmış ve vatanına kasteden düşmanlara karşı omuz omuza mücadele etmek için söz vermiştir" dedi.

'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ'

Günün anlam ve önemini hakkında konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Buraya gelmemizin böyle güzel bir güne denk gelmesi bizi ayrıca memnun etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin yıl dönümünde burada olduğumuz için ayrıca mutluyuz. Ülkemizin her noktasında hummalı bir çalışma var. Ülkemizin gelişmesi modern gelişmiş ülkelerin içerisinde yer alması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Programda günün anlamını belirten şiirler okunurken, Cumhuriyet Meydanı'nda açılan Atatürk konulu resim sergisi gezildi. Programın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havayolu ile Ankara'ya hareket etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Adil Karaismailoğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 19:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yılı kutlandı - Son Dakika

Son Dakika

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