Son Dakika Haberleri: TOKİ Köprüsü Alanında İnceleme

TOKİ Köprüsü Alanında İnceleme

54 dakika önce

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, TOKİ Köprüsü'nün yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

TOKİ Köprüsü Alanında İnceleme, System.String[]
AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, TOKİ Köprüsü'nün yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Kalaycı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan TOKİ Köprüsü'nün 130 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde inşa edileceğini ve şehrin iki yakasını birbirine bağlayacağını söyledi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un büyük uğraşları sonucu gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından köprü için gerekli ödeneğin ayrıldığını ifade eden Kalaycı, şöyle konuştu:

"Bartın Irmağı üzerinde Sanayi Sitesi ile Dallıca köyü arasına inşa edilecek köprü projelendirilirken, altından tekne geçişlerine uygun olmasına özen gösterilecek. Yani köprünün altından tekneler rahatlıkla geçiş yapabilecek. Bu köprü Bartın şehir merkezi ile TOKİ konutlarının bulunduğu Hürriyet Mahallesi, Orduyeri Mahallesi, Dallıca köyü ve civar köylerle ulaşımı kolaylaştıracak. İnşallah yapım süreci yakın zamanda başlayacak. Tabii bu bölgede incelemelerde bulunduk. Fikir alışverişi yaptık. Yapım çalışmaları da tamamlandığında ilimiz önemli bir hizmete kavuşacak. Bu hizmet sayesinde o bölgede yaşanan ulaşım sorunu çözülecektir. Ben bu hizmetlerin ilimize kazandırılmasında büyük emekleri olan sayın milletvekilimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

İncelemeye, AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Aldatmaz, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun ve teşkilat üyeleri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:33 Kaynak: AA

Enver Yılmaz, Bartın, Güncel
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