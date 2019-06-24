Son Dakika Haberleri: Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası sona erdi
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Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası sona erdi

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu.

Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası sona erdi, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 21-23 Haziran 2019 tarihlerinde aktif sporculuk hayatını sonlandırmış eski sporcuları bir araya getirmek ve tekrar spor yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası sona erdi. Düzenlenen şampiyonada Erkekler 35+ kategorisinde 1. Büyükdere, 2. İzmir Acarspor 3. Bilgiküpü Koleji Kocaeli, Erkekler 45+ kategorisinde 1. Büyükdere, 2. İzmir Kartallar, 3. Bursa Veds, Erkekler 50+ kategorisinde 1. Caan Spor, 2. St. Joseph, 3. Anadolu Voleybol, Erkekler 55+ kategorisinde 1. Antalya Masters, 2. Ege 1980, 3. Altekma oldu.

Bayanlar 31+ kategorisinde ise 1. Eskişehir Biraz Veteran, 2. Kocaeli Anka, 3. Kocatepe & Antalya Masters, Bayanlar 37+ kategorisinde 1. Göztepe Veteran, 2. Muğlaspor, 3. Yaşamkent İlker oldu. 3 gün süren turnuvanın ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan, TVF MHGK Başkanı Aziz Yener, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Spor Daire Başkanı Ali Bilgi ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu tarafından takdim edildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:56 Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Spor
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