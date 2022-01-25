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Tonga'ya yardım götüren Avustralya gemisindeki 23 kişide Kovid-19 saptandı - Son Dakika

Tonga'ya yardım götüren Avustralya gemisindeki 23 kişide Kovid-19 saptandı

25.01.2022 13:37
Tonga'ya yardım götüren Avustralya gemisindeki 23 kişide Kovid-19 saptandı

Pasifik Okyanusu'nda yanardağ patlamasının yaşandığı ada ülkesi Tonga'ya yardım taşıyan Avustralya gemisindeki 23 kişide Kovid-19 teşhis edildi.

Pasifik Okyanusu'nda yanardağ patlamasının yaşandığı ada ülkesi Tonga'ya yardım taşıyan Avustralya gemisindeki 23 kişide Kovid-19 teşhis edildi.

Sky News'teki habere göre, Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, 15 Ocak'ta yanardağ patlaması ve ardından tsunaminin meydana geldiği Tonga'ya gönderilen yardımları ele aldı.

Dutton, şimdiye kadar salgından korunmayı başaran Tonga'ya yardım taşıyan Avustralya donanmasına ait "HMAS Adelaide" gemisinde 23 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Tongalı yetkililerle bir sonraki adıma dair istişareler yapıldığını kaydeden Dutton, Tonga'nın yardıma aşırı derecede ihtiyacı olduğunu ancak Kovid-19 riskini istemediklerini belirtti.

Dutton, geminin denize biraz açılıp demirleyebileceğini veya iskeleye dönerek yardım malzemelerini boşaltabileceğini söyledi. Bunun temas olmadan yapılabileceğini dikkati çeken Dutton, şu an birkaç seçenek üzerinde çalışıldığı bilgisini verdi.

Su ve barınak gibi yardımların taşındığı "HMAS Adelaide" gemisinde bulunan Chinook tipi helikopterle yardımların, mürettebatın Tongalılarla teması olmadan teslim edilebilmesi de mümkün.

Bugüne kadar Kovid-19 salgınından korunmayı başaran Tonga'da yetkililer, yardım gönderen ülkelerden, yardımları kişisel temas olmadan teslim etmelerini istemişti.

Sağlık sisteminin salgınla başa çıkmakta zorlanacağı belirtiliyor

Yeni Zelanda'nın kuzeydoğusunda yaklaşık 170 adadan oluşan 107 bin nüfuslu Tonga'da, Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıranların oranı yüzde 60'ın üzerinde.

Sınırlarını kapatarak bugüne kadar Kovid-19'dan korunmayı başaran Tonga'da, virüsün yayılması durumunda yeteri kadar güçlü olmayan sağlık sisteminin salgınla başa çıkmakta zorlanacağı belirtiliyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden 27 Ekim 2021'de Tonga'ya dönen bir kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla Tonga'da ilk vaka kayıtlara geçmişti. Bunun üzerine ülkenin ana adasında 1 Kasım 2021'de bir hafta tam kapanma ilan edilmişti.

Tsunami, Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak'ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

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Pasifik Okyanusu, Avustralya, Tonga, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tonga'ya yardım götüren Avustralya gemisindeki 23 kişide Kovid-19 saptandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tonga'ya yardım götüren Avustralya gemisindeki 23 kişide Kovid-19 saptandı - Son Dakika
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