Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.



Yerli Düşünce Derneği adına açıklama yapan Dernek Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü vesilesiyle bir anma programı düzenlediklerini ancak Kovid-19 virüsü nedeniyle alınan önlemler neticesinde programın iptal edildiğini, 105 yıl önce gerçekleşen Çanakkale Zaferi'ni anlamak ve anmak ile ilgili düşüncelerini basın-medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak istediklerini ifade etti. Çanakkale'nin önemini anlatan Topçu, "Çanakkale, aziz milletimizin yedi düvele karşı vatan, millet, bayrak, ezan ve devlet için 'kınalı kuzuların, on beşlilerin, kimisi nişanlı kimisi evli' olan civanların, Bedir'in aslanları gibi şehitler tepesine koşarcasına peygamber ağuşuna atıldıkları yerdir. Çanakkale, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da destanlar yazan büyük Türk milletinin 'birlikte büyük Türkiye' olup bize kefen biçenlerin akıbetlerinin korkunç olacağının bütün dünyaya gösterildiği yerdir. Çanakkale, yedi düvelin hayasız saldırılarında atalarımızın tam 253 bin şehit vererek tarihe altın harflerle 'Çanakkale geçilmez' sözünü yazdırdığı, 'Hakk-el-yakin' imanlı bir neslin bağrında yaşadığı mukaddes vatan parçası, Halide Edip'in ifadesiyle Türkün ateşle imtihan olduğu yerdir. Çanakkale, 105 yıl sonra bugün Suriye'de, Irak'ta, Kıbrıs'ta, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, mavi ve kara vatan topraklarımızda istiklal ve istikbalimize, meşru haklarımıza tecavüz edenlere hatırlatacağımız yerdir. Çanakkale, ülkelerinde bulunan camilerimize, derneklerimize, vatandaşlarımıza yapılan saldırılara kayıtsız kalanlara, ağaç bahanesi ile sokaklarımızı karıştırıp yolsuzluk iddiasıyla puslu ittifaklar kurarak milli iradeye darbe yapmaya yeltenenlere, istiklalimize ve istikbalimize göz dikip kurlarla oynayıp aşımıza, işimize saldıranlara hatırlatılacak şanlı destanımızdır" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını belirten Topçu, şöyle devam etti:



" Faruk Nafiz Çamlıbel'in Zafer Şiiri'nin son dörtlüğünde, 'Bu yolda herkes bir ey delikanlı. Diriler şerefli, ölüler şanlı. Yurt için döğüşen başı dumanlı. Her zaman bu şandan o şana gider' diyor. Çanakkale destanının 105. yılında Çanakkale'yi geçilmez yapan ecdadın torunları olarak bizler de yediden yetmişe Çanakkale ruhu ile 'Masada da olacağız, sahada da' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız diyoruz. ve Churchill'in Çanakkale ve Türkler için yaptığı şu tarihi tespiti üzerimizde hesap yapanların iyice dinlemesini tavsiye ediyoruz; 'Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir."



Topçu, Kovid-19 virüsüne de değinerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ve diğer paydaşların uyum içinde Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerle dünyanın takdirini toplayan bir başarı elde edildi. Devletimiz gereğini yaparken bizim de millet olarak yapmamız gereken bir elimize akıl kılıcını, bir elimize dua kalkanını alacağız, ilgili ve yetkililerin sevk ve idaresine harfiyen uyarak bu musibeti inşallah yeneceğiz" dedi. - ANKARA