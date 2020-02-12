Toplu taşımada örnek proje Başiskele'de hayata geçiyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde toplu taşıma hizmeti kalitesi arttırılıyor. Başiskele halkının yoğun talepleri doğrultusunda Yeniköy, Bahçecik ve Karşıyaka Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri'nin birleşmesi yönünde protokol imzalandı.



Başiskele'de toplu taşımada kaliteyi ve verimi artırmayı hedefleyen Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Başiskele'de hizmet veren Yeniköy, Bahçecik ve Karşıyaka Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkanlarıyla birkaç aydır yaptığı istişareler sonucunda mutlu sona ulaştı. Tarafların anlaşması sonucunda protokol imzalanması için bir toplantı gerçekleştirildi. Başiskele Belediyesi'nde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi, Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürü Övünç Yılmaz, Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ve Karşıyaka, Yeniköy ve Bahçecik Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkanları katıldı.



Başiskele daha kaliteli, verimli ve güvenli bir toplu ulaşıma kavuşacak



Toplantıda ilk konuşan Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Başiskele için bugünün çok önemli bir gün olduğunu vurguladı. Kurt, "Bugün Başiskele'deki üç kooperatifimiz birleşme kararı aldı. Burada amaç Başiskele'de vatandaşların memnuniyetinin arttırılması için daha kaliteli, verimli ve huzurlu bir toplu taşıma imkanı sağlayarak halkımıza hizmet etmek. Bu anlaşma sayesinde ben inanıyorum ki üç kooperatifimize hem maddi hem de manevi anlamda ciddi kazanım getirecek. En önemlisi de Başiskele halkı ve esnafı bu birleşimden dolayı daha kaliteli, verimli ve güvenli bir toplu ulaşıma kavuşacak. Bu konuda emeği geçen başta Tahir Başkanımız olmak üzere Yasin Başkanımıza ve herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Kocaeli geneline örnek teşkil edecek



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi de, "Biz Kocaeli sınırlarında hizmet veren toplu taşıma kooperatiflerimizi tek çatı altında toplamayı hedef olarak belirlemiştik. Başiskele burada farkını ortaya koydu. Bugün burada imzalayacağımız protokol ile diğer bölgelerimizdeki kooperatiflerimize örnek teşkil edecek. Bu anlamda kooperatif başkanlarımızı tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, herkes için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Başiskele'de kesintisiz ulaşım için gayret ediyoruz



Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ise, yerel seçimler sürecinde vatandaşlardan özellikle toplu ulaşım konusunda yoğun taleplerin olduğunu ifade ederek, toplu ulaşım konusundaki deneyimlerinden de faydalanarak Başiskele'de toplu taşımadaki aksaklıkları çözme konusunda birkaç aydır çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Başkan Özlü, "Başiskele'de toplu taşıma kooperatiflerinin birleştirilmesi konusunda yaptığımız istişareler ve çalışmalar sonucunda bugün üç kooperatifimizin birleşmesi kararını aldık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın hedeflerinden olan toplu taşıma kooperatiflerinin kendi bölgelerinde tek çatı altında toplanıp daha kaliteli ve daha verimli bir toplu taşıma hizmetini vatandaşlarımıza sunabilmek için birleştirme stratejisini ilk olarak Başiskelemiz'de gerçekleştirmek bizim için bir onur tablosu. Bu onuru bizlere yaşattıkları için kooperatif başkanlarımıza, ekibimize, oda başkanımıza, daire başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.



Belediye Başkanı M. Yasin Özlü sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün burada yapacağımız protokol ile Başiskeleli hemşehrilerimizin toplu taşımadaki memnuniyetini artacak, hem halkımız hem de Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatiflerimiz kazanacak. Halkımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda ve seçim beyannamemizde de söz verdiğimiz gibi ilçemizde kesintisiz ulaşım için ilk adımımızı attık. Artık İzmit'e gitmek isteyen veya İzmit'ten ilçemize dönmek isteyen vatandaşlarımız kendi bölgesinin otobüsünü beklemek durumunda kalmayacak. Kocaeli'ye örnek model olacak bu güç birliğinde emeği geçen başta Tahir Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür eder, hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ederiz."



Yeni şehir hattı ve gölcük'e hat müjdesi



Başkan Özlü, ilçe içi toplu ulaşımının etkinliğinin artırılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile etkin koordinasyon sağladıklarını vurgulayarak, "Başiskelemize yeni bir şehir içi toplu taşıma hattı kazandıracağız. Ayrıca ilçemizden Gölcük tarafına da yoğun bir toplu taşıma talebi oluyor. Bu nokta da ileriki zamanlarda ilçemizden Gölcük'e bir hat açmayı düşünüyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Yeniköy, Bahçecik ve Karşıyaka Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Başkanları tek çatı altında birleşme yönünde protokol imzaladılar. - KOCAELİ