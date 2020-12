Son dakika haberleri! Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, aşılama stratejisini anlattı - Son Dakika

TÜRKİYE'de 2 ay öncesine kadar yapılan değerlendirmelerde koronavirüs aşısının önce günlük yaşamda aktif olan genç kesime yapılacağı öngörülürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genç kesimin 65 yaş üstü ve riskli iş gruplarının ardından aşılanacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "En son yapılan değerlendirmede özellikle vefatların çok olduğu, hastalıktan en çok etkilenen grupların ilk başta aşılanmasının uygun olacağı konusunda görüş birliği söz konusu oldu" dedi.

Bakan Koca, 11 Aralık'tan sonra başlayacak aşılamada önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü, ikinci sırada riskli iş gruplarında çalışanlar, üçüncü sırada 50 yaş altı ve en az bir kronik rahatsızlığı olanlar, son aşamada da üç grubun dışında kalan tüm bireylerin aşılanacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, daha önce yapılan değerlendirmelerin aksine, günlük yaşamda aktif olan genç kesimin 65 yaş üstü ve riskli grupların ardından aşılanmasını öngören aşı planlamasının nasıl yapıldığını DHA'ya anlattı.

'ŞU AN HASTALIK DAHA İYİ TANINIYOR'Prof. Dr. İlhan, salgının çok dinamik bir süreç olduğunu, kimleri tuttuğunun ve neyi etkilediğinin değiştiğini ifade ederek, "Bu açıdan baktığımızda şu an toplumun tamamına salgın yayılmış olsa da şunu görüyoruz ki; salgında 6 aylık süreç tamamlandıktan sonra bir değerlendirme yapılıyor. 9 ayı tamamladık yine aynı değerlendirme yapıldı. 1 haftadır da Bilim Kurulu aşılama üzerinde çalışıyor. En son yapılan değerlendirmede özellikle vefatların çok olduğu, hastalıktan en çok etkilenen grupların ilk başta aşılanmasının uygun olacağı konusunda görüş birliği söz konusu oldu. Bu nedenle bu grup öncelikle aşılama yoluna gidilecek. Daha öncesinde ön planlama yapıldı; ancak şu an hastalık daha iyi tanınıyor. Hastalıktan kimlerin daha çok etkilendiğini, kimlerin daha çok hayatını kaybettiğini biliyoruz. Öncelikle salgından en çok etkilenen kişilerin aşılanması stratejisinin doğru olacağına karar verildi. Böyle bir uygulama yapılacak. Dünyada da zaten böyle bir yaklaşım var. Az bir ülke öncelikle daha sağlıklı, dışarıda olanlara aşılama yaparken, ülkelerin pek çoğu özellikle Avrupa ülkeleri daha çok hastalıktan etkilenecek kişilere aşı yapıyor. Türkiye 'de de böyle bir strateji benimsendi" dedi.'ÖNCE EN ÇOK ETKİLENENLER, SONRA BULAŞTIRANLAR'Bir aşı ile ilgili planlamanın yapılabilmesi için aşı ile ilgili önce eldeki aşı miktarı, yeterliliği ve kaç doz yapılacağının önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. İlhan, "Türkiye'de planlama yapılırken ilk grupta sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri kişiler; önce kronik hastalığı olanlar, sonra diğer 65 yaş üzeri kişiler ve kalabalık içerisinde bulunan huzurevi, bakım evi gibi yerlerdeki kişiler ile engelli bireylerin aşılanması söz konusu olacak. Sonra toplumda hizmet önceliği olan kişiler; polisler, askerler, öğretmenler, adliye çalışanları, cezaevlerinde çalışanlar söz konusu olabilir. Hizmetin sürdürülmesi yönünden öncelikli olan gruplar, yani belediye çalışanları, doğalgaz, elektrik, telefon, internet hizmetleri gibi gruplar söz konusu olacak. Daha sonra peyderpey diğer gruplara doğru gidecek. En son aşamada tüm bireylerin aşılanması söz konusu olacak. Yani öncelikle hasta oldukları zaman en çok kayıp yaşayan kişiler, daha sonra toplumda daha çok dolaşımda olan, diğer insanlara hastalığı bulaştırma, taşıma ihtimali olan kişiler, ardından tüm bireylere olacak şekilde bir strateji söz konusu" dedi.'NİSAN'DA YERLİ AŞI İLE ELİMİZ RAHATLAYACAK'Prof. Dr. İlhan, aralık ayı içerisinde sürecin başlayacağını, ocak, şubat, mart ayında devam edeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Mart ve nisan ayında yerli aşının da gelmesiyle beraber elimiz rahatlayacak. Böylece toplumun tamamına ulaşmak amaçlanıyor. Aşılama konusunda çok başarılı bir özgeçmişe sahibiz. Yüzde yüze yakın çocuk felci, Hepatit B, difteri, boğmaca, tetanos aşılarını yaptığımız için burada bir sorun yok. Aşının tedariği ve lojistiğinde de oldukça yeterliyiz. Aşılama bu şekilde bir yaklaşımla gidecek. Aşılama hem hastanelerde hem 1'inci basamak sağlık kuruluşlarında hem de iş sağlığı güvenliği hizmeti verilen yerlerde yapılarak ilerleyecek. Böylece tanımlanmış zaman dilimlerinde tanımlanmış gruplara grup halinde aşılanarak gidecek. Tanımlanan zaman dilimi Sağlık Bakanlığı web sayfasında yer alacak. Ne zaman kim tarafından aşılanacağı, nerede aşılanacağı bunlar duyurulacak. Vatandaşlarımız buralara başvurarak aşılarını yaptırabilecek. Şimdiden hemen herkes aşı olacak diye bir şey söylemek mümkün değil. Herkesin bir sıralama dahilinde aşılanacağını bilmemiz gerekiyor."